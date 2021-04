Hareide skælder ud: Uforståeligt!

Rosenborg BK har hentet angriber Guillermo Molins, som træner Åge Hareide kender fra deres fælles fordtid i Malmö FF, men det er ikke meget, den tidligere danske landstræner har set til sin nye angriber.

For restriktionerne i Danmark er vand ved siden af de restriktioner, de har i Norge, og det betyder, at Åge Hareide ikke kan få sin nye spiller ind i Norge for at spille for Rosenborg.

Guillermo Molins' aftale med Rosenborg løber blot frem til midten af august, og den norske række står umiddelbart til at blive igangsat omkring midten af maj, men indtil videre må klubberne altså holde sig til ilden uden nyindkøb fra udlandet, for de kan ganske enkelt ikke få lov at komme ind i landet, da fodboldspillere ikke vurderes at være en absolut nødvendig arbejdskraft.

- Det er uforståeligt, at Molins er i den situation. Vi bor i et land med strenge restriktioner. Meget er rigtigt godt og holder tallene nede, men al og til synes jeg, det går over stok og sten.

- Der kører jo chauffører over grænsen hver eneste dag. Moling kunne have fremvist en negativ test og så komme ind i vores ordning her. En ordning, der har vist sig at fungere godt, siger Åge Hareide.

Indtil videre må Guillermo Molins altså følge med fra Sverige, og så skal han selv stå for at få trænet og lavet de nødvendige fysisike ting, så han står klar til sæsonstarten.

Rosenborg BK håber på at vinde mesterskabet efter et par år uden en titel.