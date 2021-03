- Hellere Bendtner-offside end VAR

- At Bendtner scorede på Brann Stadion i to meter offside, irriterer mig stadig. Men jeg vil hellere have det sådan end VAR, lyder det i Norge

Siden sommeren 2020 har der været VAR i den danske Superliga, men i Norge har de endnu ikke indført videoteknologien, der skal hjælpe til mere retfærdige dommerafgørelser.

Nu melder foreningen for norske fodboldfans, Norsk Supporterallianse, ud, at de ikke ønsker VAR i Eliteserien.

- At Bendtner scorede på Brann Stadion i to meter offside, irriterer mig stadig. Men jeg vil hellere have det sådan, for det er en del af fodbolden, siger foreningens talsmand Gjert Moldestad til NRK.

Det var i oktober 2017, at Brann-fansene gik amok efter en Bendtner-scoring, der tilsyneladende var flere meter offside. Men selvom fanforeningens formand er kæmpe Brann-fan og ikke bryder sig om Rosenborg, så er en videodommer altså ikke løsningen.

- Vi vil ikke have VAR. Det ødelægger flowet og spændingen ved fodbold. For eksempel så bruger man i England nu meget tid på at diskutere, hvor negativt eller positivt VAR er, siger Moldestad.

Mens fansene er imod, så har 66,7 procent af den norske spillerforenings medlemmer vist sig positive over for VAR, og det norske fodboldforbunds turneringsdirektør med det herlige navn Nils Fisketjønn arbejder på sagen.

- Det er ikke endelig bestemt, men vi har en ambition om, at det skal være på plads i 2023.

- Jeg forstår, at der er skepsis, og der var mange, der var skeptiske efter oplevelserne fra England. Nu virker det til at være blevet bedre, siger Fisketjønn.

I Danmark har flere spillere brokket sig over VAR, og Spillerforeningen er i dialog omkring VAR, fortæller de Ekstra Bladet LIGE HER.

