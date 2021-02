Helt hold i karantæne

Hvis den danske angriber Kasper Junker havde håbet på at komme til udlandet i de kommende dage, må han væbne sig med lidt tålmodighed.

Danskeren kan i den kommende tid gå hjemme og trille tommelfingre, for han og resten af førsteholdet i Bodø/Glimt er sendt i coronakarantæne.

Det oplyser de norske mestre på klubbens hjemmeside.

Årsagen er, at nogle af førsteholdsspillerne har været nærkontakt til en person med Covid-19, og derfor er spillere, trænere og ansatte i klubben hjemmegående i disse dage.

Det er i øvrigt anden gang i 2021, at hele holdet er sat i coronakarantæne.

Kasper Junker og co. er røget i karantæne. Foto: Ritzau Scanpix

Klubben skriver, at den nu afventer endeligt svar på coronatests, og at man i mellemtiden ikke tager chancer med klubbens ansatte.

Sæsonen i Norge indledes først i starten af april, så der er tid nok at løbe på for klubben i forhold til at blive klar til den nye sæson, men det er formentlig til stor irritation for alle, at forberedelserne afbrydes for anden gang.

Kasper Junker, der blev topscorer i Eliteserien i 20220, fik ikke sit drømmeskifte igennem i januar, og nu er det kun visse markeder, der fortsat er åben for den danske skarpretter. For eksempel Rusland.

