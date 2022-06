Helt skørt: Målmand gør målet mindre

Han siger selv, det bare er et ritual.

Alligevel har Vikings målmand, Patrik Gunnarsson, oplevet en markant opmærksomhed – og kritik – på det seneste, efter flere norske medier har dokumenteret, at han rykker målstolperne, lige inden kampene i Eliteserien går i gang,

Gunnarsson tager kort fat i stolperne, løfter dem og trækker den lidt indad, så målet lige bliver lidt mindre.

Det er ikke meget, for det er trods alt begrænset, hvor meget det rent fysisk kan lade sig gøre.

Og det er forbudt. Et klokkeklart brud på fodboldloven, hvor der står, at et mål skal være syv meter og 32 centimeter bredt. Der må ikke lige nappes en centimeter hér og en centimeter dér.

7,32 meter. Bum.

'Det er ikke min intention'

Aftenposten mener at kunne bevise, at Gunnarsson med sit lille trick gør målet 15-20 centimeter mindre.

Men det er altså ikke med vilje, siger den 21-årige islænding.

- Det er ikke min intention. Jeg gør det modsatte, når jeg kommer ud til 2. halvleg. Det er også et ritual. Nogle målmænd hopper op til overliggeren, andre laver bevægelser på den anden led.

Patrik Gunnarsson spiller for Viking men har tidligere repræsenteret Viborg, Silkeborg og Brentford, for hvem han nåede en enkelt kamp i Championship i 2018. Foto: Ian Walton/AP/Ritzau Scanpix

- Er det ikke snyd?

- Nej, målet står der, hvor det skal stå.

'Jeg må tale med dommeren'

Journalisten giver dog ikke helt op og tilføjer, at Gunnarsson jo flytter stolperne fra de oprindelige mærker, vel at mærke EFTER linjedommeren har tjekket målet.

- Jeg gør det ikke for at gøre målet mindre. Men tak fordi, du giver besked, siger han og tilføjer, at det nok ikke gør den store forskel – at der ikke var afslutninger i den seneste kamp, hvor det gjorde den store forskel.

- Vil du fortsætte med det?

- Nej, ikke hvis det bliver, som du siger (15 centimeter mindre, red.). Jeg må eventuelt tale med dommeren, om jeg skal stoppe det her ritual eller ej, siger han og tilføjer, at han aldrig har hørt noget for det fra andre.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Holger i chok i omklædningsrummet: - Han råbte op i hovedet på mig

- Mine børnebørn vil blive meget misundelige

Kæmpe million-bud på dansk stjerne