Henter landsholdsangriber: Bendtners afløser fundet

Se også: Brøndby afslører: Stjernen rejst til ny klub

Nicklas Bendtner har ikke spillet for Rosenborg siden 28. april, og klubben har slået fast, at han ikke får flere kampe.

Nu har de norske mestre så præsenteret en ny angriber, der passende kan ses som danskerens afløser og måske kan gøre dem mere interesserede i at slippe ham fri.

Rosenborg har lejet den 27-årige norske landsholdsangriber Bjørn Maars Johnsen i hollandske AZ for resten af 2019, hvor Bendtners kontrakt udløber.

- Jeg kender flere, der allerede er i klubben, og de anbefalede mig at vælge Rosenborg, siger Johnsen til klubbens hjemmeside.

Bjørn Maars Johnsen er klar for Rosenborg. Velkommen! https://t.co/ecipCtFAne — Rosenborg Ballklub (@RBKfotball) August 24, 2019

Bendtner er ikke engang god nok til bænken mere. Foto: Tariq Mikkel Khan

Og noget tyder på, at han har luret, hvad der virker hos træner Eirik Horneland.

- Klubben får en angriber, der arbejder hårdt, og som er her for at gribe chancen, når jeg får den.

- Jeg ved, at jeg må score en del mål, men først og fremmes skal jeg arbejde knaldhårdt for holdet, siger Johnsen og virker dermed som den helt store kontrast til Bendtner, der ikke arbejder nok defensivt ifølge cheftræneren.

Som en sabeltiger, der afløser en missekat, lyder det om Johnsen og Bendtner fra en Twitter-bruger...

Bjørn Maars Johnsen inn og Bendtner ut. Pat on the back Rosenborg — Kana Nanthan (@kana_Nanthan) August 24, 2019

Slik jeg forstår situasjonen (og dette er på INGEN MÅTE nyheter), så jobber RBK fortsatt ganske intenst med å få kvitt seg med Nicklas Bendtner. Å erstatte ham med Maars Johnsen, i Hornelands system, er som å bytte ut en pusekatt med en sabeltanntiger. Virker helt perfekt for RBK — Jonas Giæver (@CheGiaevara) August 21, 2019

Bjørn Maars Johnsen har amerikansk mor og norsk far og blev født i New York i 1991, men som 16-årig kom han hjem til Norge, røg så til Portugal og Skotland, inden han kom til Holland, hvor han scorede 19 mål i 37 kampe for ADO Den Haag inden skiftet til AZ, der ikke har været den store succes.

Nicklas Bendtners fremtid er stadig uvis, men med flere FCK-skader i angrebet var et skifte til den danske hovedstad oplagt, men det afviste FCK-træner Ståle Solbakken tidligere på ugen.

- Vi kender hans situation, men det er en spiller, som lige nu ikke ville kunne hjælpe i nogle måneder, når man ser på hans kampsituation, sagde Ståle Solbakken.

Senest har det været fremme, at bliver Bendtner kontrakten ud i Rosenborg, så vil en såkaldt sign-off-bonus blive udløst og give ham et ukendt millionbeløb.

Afslører dyr detalje i Bendtner-aftale

Beslutningen er taget: Ståle med klar Bendtner-besked

Tottenhams transfer-mareridt: Eriksen kun en del af problemet