Hentet mandag - skadet fredag

Det trak store overskrifter, da IFK Göteborg mandag kunne præsentere den tidligere Napoli-stjerne Marek Hamsik som ny spiller i klubben.

Det var noget af et scoop for den svenske klub, men den 33-årige slovak er allerede løbet ind i problemer i sit nye land.

Hamsik måtte forlade sin blot anden træning i IFK Göteborg, og debuten er derfor udsat.

Det var planen, at Hamsik skulle have haft spilletid i lørdagens træningskamp mod IK Sirius, men sådan kommer det ikke til at gå.

Det offensive es måtte forlade fredagens træning med en skade.

- Han stoppede bare. Han må have følt noget, men jeg har faktisk ingen idé. Vi må vente og se, sagde IFK Göteborg-træner Roland Nilsson til Göteborg-Posten efter fredagens træningspas.

Marek Hamsik med sit sensationelle skifte skabt fodboldfeber i IFK Göteborg. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT/Ritzau Scanpix

På klubbens hjemmeside skriver man, at Hamsik er plaget af lægproblemer, der nu bliver undersøgt.

Den tidligere Serie A-stjerne kommer fra et ophold i kinesisk fodbold, hvor han i to år spillede for Dalian Professional.

Han er efter eget udsagn et stykke fra topformen, og planen er, at opholdet i IFK skal gøre ham EM-klar.

Marek Hamsik har skrevet en aftale med den svenske traditionsklub, der løber frem til slutningen af august.

