Her er Bendtners første ord efter løsladelsen

Fredag var Nicklas Bendtner en fri mand, og mandag var han så tilbage til træning i Rosenborg for første gang i 76 dage.

Han fik 50 dages fængsel for vold, som han har afsonet med fodlænke i København, men de er altså nu udstået.

Bendtner var meget glad for at vende tilbage til holdet.

- Jeg har overstået det forløb, der nu har været, og er rigtig spændt på den nye sæson. Jeg glæder mig rigtig meget til at se drengene igen og glæder mig rigtig meget til at opleve de nye trænere. Det har jo fyldt meget sidste sæson, men nu er der styr på det hele, siger han i en video på Rosenborgs Facebook-side.

Derefter forklarede han, hvordan de 50 dages afsoning er foregået.

- Jeg er stået op og har spist morgenmad derhjemme. Så er jeg taget til træning som en del af forberedelsen til sæsonen. Der har jeg været i seks timer fra mandag til lørdag. Jeg har trænet utrolig hårdt og fokuseret. Så når jeg er kommet hjem, har reglerne været sådan, at jeg kun måtte blive inde. Så det har været relativt nemt at forholde sig til, hvad man må og ikke må. Det svære er, at man ikke har friheden.

- Det er en straf, og det skal man også føle. Det gør jeg klart også.

Bendtner har også arbejdet på at udgive en bog, men det kommer til at tage tid, fortæller han i interviewet. Hvis den er klar i slutningen af året, så er han glad.

17. marts spiller Rosenborg den norske Super Cup mod Molde. To uger efter begynder den norske liga for Rosenborgs vedkommende med en udekamp mod Bodø/Glimt.

Bendtner kan få sit comeback i torsdagens testkamp mod Ranheim.

