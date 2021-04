Her er de hårde beskyldninger mod dansker

Den danske Strømsgodset-træner Henrik Pedersen er blevet anklaget for racisme af syv spillere fra den norske klub, der har henvendt sig til NISO, Spillerforeningen i Norge, med en klage over den danske træner.

Mandag meldte Strømsgodset ellers ud, at en intern undersøgelse i klubben har fastlagt, at Henrik Pedersen ikke har ytret sig racistisk, hvorfor han også beholder sit job som cheftræner.

Det sidste punktum i den sag ser dog ikke ud til at være sat, og nu kan Nettavisen afsløre, hvad det er, Henrik Pedersen har sagt, som har efterladt minimum syv Strømsgodset-spillere fortørnet.

Avisen beskriver to episoder.

Den ene udspillede sig under klubbens træningslejr i spanske Marbella sidste år. Her skal Henrik Pedersen have udtalt:

- Hun vil sikkert tale med XX og XX, efter at hun har talt med dig. Hun vil sikkert tale med dem på grund af deres dejlige 'niggerbodies'.

Den anden episode fandt sted i starten af 2021.

På et møde skal Henrik Pedersen og de øvrige personer have diskuteret en konkret spiller i truppen. Efter nogle diskussioner frem og tilbage om spillerens måde at håndtere en situation på, henvender Henrik Pedersen sig til en af de øvrige tilstedeværende og bruger ordet 'idiot' efterfulgt af 'monkey' for at beskrive spilleren.

Avisen har fået de to episoder bekræftet af flere kilder. Ifølge Nettavisen har der i alt fundet fire episoder sted - indholdet af de to øvrige er ikke avisen bekendt.

Afviser anklager

Henrik Pedersen har foreløbig ikke sagt mange ord i sagen, men mandag forfattede han et skriftligt svar til den store norske avis, VG.

Det skete i kølvandet på den interne undersøgelse i Strømsgodset, som konkluderede, at der ikke er en finger at sætte på danskeren.

- Jeg har personligt ikke været i tvivl om, at beskyldningerne var ubegrundede, og at jeg ville blive renset. Men det har meget stressende dage, hvor jeg på grund af klubbens interne efterforskning har valgt ikke at kommentere sagen offentligt, fordi jeg ikke ønskede at forstyrre den vigtige proces, lød det fra Henrik Pedersen.

I dag onsdag vil klubben holde møder med spillerne igen, skriver Nettavisen.

Henrik Pedersen har været cheftræner i Stømsgodset siden sommeren 2019.

