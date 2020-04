Her må de gerne træne - og Zlatan var med!

AC Milans stjerneangriber Zlatan Ibrahimovic holder formen ved lige i den svenske klub Hammarby.

Mandag trænede Ibrahimovic med hos Hammarby for anden gang inden for den seneste uge, og det er en stor nyhed i Sverige.

I torsdags deltog han i træningen for første gang. Her var der tale om en frivillig træning for de spillere, der havde lyst.

Artikel fortsætter under billederne

Zlatan Ibrahimovic (i midten) træner for tiden med i Hammarby for at holde formen nogenlunde ved lige. Det er den danske midtbanespiller Jeppe Andersen, der står med bolden ved siden af smilende Ibrahimovic. Foto: Henrik Montgomery/TT/Ritzau Scanpix

Mandag var alle Hammarbys førsteholdsspillere samlet til træning.

Den tidligere svenske landsholdsspiller kunne blandt andre ses side om side med Hammarbys midtbanespiller Jeppe Andersen, der er en af flere danskere i klubben.

Hammarby råder også over målmanden David Ousted og stopperen Mads Fenger.

I Sverige er der ikke indført de samme restriktioner, som der findes i Italien.

Sverige er godt nok også ramt af udbruddet af coronavirus, men der er lempeligere retningslinjer end i mange andre lande.

I Milano er der lukket ned for fodboldklubbernes træning. Derfor er 38-årige Ibrahimovic rejst til Hammarby.

Fodboldturneringerne i Sverige og Italien er som i det meste af verden suspenderet.

Sidste år købte Ibrahimovic sig ind i Hammarby og blev medejer af klubben.

Det skabte stor vrede i svenskerens tidligere klub Malmö FF. Der blev blandt andet begået hærværk på en statue af Ibrahimovic, og den blev til sidst fjernet.

Ibrahimovic har kontraktudløb hos Milan til sommer, og han ved endnu ikke, hvor han skal spille i næste sæson.

