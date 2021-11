Hjerneblødning: Får medspiller vist ud

Vikings målmand Patrik Gunnarsson filmede, efter han blev skubbet af sin egen holdkammerat. Det resulterede i et direkte rødt kort

Det gik vildt for sig, da Kristiansund og Viking tørnede sammen søndag.

Kampen endte med en 3-2 sejr til Viking, men det var ikke resultatet, der trak overskrifter efter kampen.

Vikings målmand Patrik Gunnarsson og forsvarspiller David Brekalo kom op og toppes internt i dommerens 94. minut.

De to spillere råbte og skubbede til hinanden, efter Kristiansund havde været tæt på at udligne, og da David Brekalo skubbede Gunnarsson i brystet for anden gang tog målmanden sig til ansigtet og lod sig falde, som om han var blevet ramt i hovedet.

Kampens dommer hev herefter det røde kort op, og viste Brekalo ud på trods af, at forsvarsspilleren ikke havde ramt Gunnarsson i hovedet.

Du kan se den mærkværdige situation i videoen herunder:

Efter kampen fik de to kamphaner ikke meget ros af hverken holdkammerater eller eksperter.

- Det er stygge scener. Det er utrolig dumt af begge to, sagde Vikings offensivspiller Zlatko Tripic om sine to holdkammerater.

- Det er flovt. Jeg ved ikke om jeg skal grine eller græde. Det er for sygt, udtalte den norske fodboldekspert Joacim Jonsson.

Det skriver VG.

Sejren til Viking sikrede mere eller mindre holdet tredjepladsen i den norske liga. Viking har seks point ned til Lillestrøm med to runder igen af den igangværende sæson.