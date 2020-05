Holdbillede vækker opsigt: Ligner noget fra Nordkorea

I Odds BK har man fået taget et holdbillede, der vil gå over i historiebøgerne

Det er en underlig tid, vi lever i. Det står nok lysende klart for de fleste.

Sportens verden er lukket ned på grund af coronapandemien, og selv nu her, hvor man langsomt begynder at åbne samfundet flere steder, så er der nye forholdsregler og retningslinjer.

Et lille eksempel i det store billede finder man på Skagerak Arena i norske Skien.

Her skulle Odds Ballklubb fra Eliteserien have taget et friskt holdbillede, og det fik norske VG lov til at forevige.

Nogle ting var, som de plejede. Fuldt spillerudstyr på og de sædvanlige stive positurer hos spillerne. Men i disse tider med coronaen er ikke meget, som det plejer.

Derfor måtte Odds-spillerne også stille sig med behørige to meters afstand til hinanden - på alle leder og kanter.

- Det er et holdbillede i tidens ånd. Det ligner jo en opstilling fra Nordkorea, siger cheftræner Jan Frode Nornes og tilføjer, at billedet helt sikkert skal op og hænge på stadion som et minde om en meget speciel tid - også for fodboldspillere.

Konkurrerer på lige vilkår

Anfører Steffen Hagen sætter flere ord på tiden som professionel fodboldspiller under coronakrisen.

- Vi har forsøgt at være positive og få det bedste ud af situationen, vi er havnet i. Der var lidt uenighed i begyndelsen, om hvordan vi skulle løse det her, men nå føler jeg, at det er ens for alle, og at vi konkurrerer på lige vilkår med de andre klubber, siger Steffen Hagen og konkluderer.

- Der er mange andre, der har større udfordringer end vi fodboldspillere. Det handler om at se det store billede og perspektivet, som dette giver os. Der er mange, der mister meget og ofrer endnu mere.

Den norske Eliteserie spilles efter kalenderåret, og 2020-sæsonen var således ikke sparket i gang endnu, inden coronaen lukkede verden ned.

