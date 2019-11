Hooligans amok - brænder Zlatan-statue

Hadet til Zlatan Ibrahimovic er bogstaveligt talt slået ud i lys lue i Malmø, efter at han onsdag meddelte, at han har købt sig ind i Stockholm-klubben Hammarby.

Således har hooligans med tilknytning til den skånske traditionsklub onsdag aften sat ild til den statue, som blev rejst af Ibrahimovic i sidste måned.

Det kan man se på videoer, der er lagt op på instagram-kontoen 'blatteultras04'.

Og det er ikke den eneste ekstreme mishagsytring, der har ramt statuen.

Onsdag aften har politiet i Malmø modtaget anmeldelser om, at der i området omkring statuen af fodboldspilleren er skrevet racistiske budskaber samt en dødstrussel rettet mod Ibrahimovic.

Det skriver den svenske avis Expressen.

Polititalsmand Jimmy Modin bekræfter, at man har modtaget en anmeldelse, men han vil ikke kommentere, hvilke budskaber der præcis er blevet spraymalet på jorden.

Der skulle angiveligt stå "Cigani dö", der oversat til dansk betyder "dø sigøjner", hvilket skulle henvise til svenskerens Balkan-baggrund.

Tidligere onsdag blev statuen udsmykket med et lokumsbræt. Foto: Ritzau Scanpix

Der er også blevet brændt nødblus af i området omkring statuen - i fodboldsammenhæng omtalt som romerlys - men ifølge politiets talsmand er der ikke tegn på, at statuen har taget skade.

Tidligere onsdag var det mere harmløse drillerier, der var omkring statuen. Der blev blandt andet hængt et toiletsæde op på den ene af fodboldspillerens bronzearme.

Statuen blev rejst i oktober, men i løbet af onsdagen har tusindvis af Malmö FF-sympatisører skrevet under på, at de ønsker statuen fjernet. Den er placeret nær klubbens hjemmebane.

Zlatan Ibrahimovic debuterede på Malmö FF's førstehold i 1999. I 2001 blev han solgt videre til Ajax og har siden spillet i en række forskellige udenlandske klubber.

Han har også indikeret, at hans medejerskab af Hammarby ikke er et varsel om, at han er på vej tilbage til svensk klubfodbold.

