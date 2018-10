Husker du FCK's rekordkøb? Nu er han på vej mod vildt comeback

De fleste FCK-fans husker nok brasilianeren Ailton Almeida.

Ikke fordi han som sådan bragede igennem lydmuren i sine tre år og seks måneder i København, men angriberen scorede nogle vigtige mål for FCK og viste i glimt sine helt særlige kvaliteter.

Købsprisen på 22,5 mio. kr. gjorde Ailton til det dyreste indkøb i dansk fodbold på det tidspunkt, men han levede aldrig helt op til potentialet i den hvide trøje, hvilket 32 mål i 116 kampe vidner om.

Ailton Almeida levede aldrig helt op til prisskiltet i FCK. Foto: Benjamin Kürstein

FCK skibede ham derfor af sted til APOEL for sølle 6. mio. kr., men da angriberen senere genfandt målformen tjente københavnerne nogle gode millioner på et videresalg til Terek Grozny. Siden har Ailton holdt liv i karrieren i Saudi-Arabien og Emiraterne, inden hans kontrakt med Al-Dhafra løb ud i sommer.

Men nu er Ailton på vej med et overraskende comeback hos klubben, der solgte ham til FC København i sin tid. Nemlig Örgryte IS, der kæmper med i toppen i den næstbedste svenske række, Superettan.

- Vi må se, om det bliver til et comeback. Lige nu træner han bare med. Vi har en rigtig god dialog med og relation til Ailton, som er uden klub og bor i Göteborg. Han spurgte, om han måtte holde sig i gang hos os, og det er han meget velkommen til, siger Örgrytes formand, Niklas Allbäck, til Fotbolldirekt.se.

Allbäck understreger, at der ikke ligger nogen aftale klar til underskrivelse, når sæsonen er færdigspillet.

- Nej, det er spekulationer på nuværende tidspunkt, og jeg kan ikke lide spekulationer. Vi må se, hvad det hele fører til.

Her ses Ailton for APOEL på Cypern. Foto: AP Photo/Armando Franca

Ailton Almeida, der er blevet 34 år, har ikke glemt, hvordan man finder vej til netmaskerne. I sine seneste 14 kampe for Al-Dhafra i Emiraterne scorede brasilianeren syv mål.

Den tidligere FCK-angriber har da bestemt heller ikke opgivet at vende tilbage til fodbolden, sagde han til Örgrytes tv-kanal efter træning.

Intervju med Aílton efter dagens träning



"Känns som hemma"

- Det var rart at være med. Jeg har ikke spillet fodbold på noget hold i fire måneder. Det er 12 år siden, jeg spillede her, men det føles som at være hjemme. Jeg har talt med træneren, og det er okay, jeg holder formen ved lige frem til januar, når jeg igen har en chance for at skrive kontrakt.

Ailton Almeida lavede 26 mål på tre sæsoner for Örgryte fra 2004 til 2006.

