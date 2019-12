Hylder dansker: Kun én er bedre end ham

Ifølge fodboldsitet Fotbollskanalen var danske Anders Christiansen næstbedst i Allsvenskan i 2019. Yderligere to danskere er med på top-25-listen

Anders Christiansens er uden tvivl den mest populære dansker i Skåne.

I flere sæsoner har han været en af de helt store profiler i Malmö FF, og han er et stort navn i svensk fodbold.

I svenske medier er han tidligere blevet fremhævet som ligaens bedste spiller, og nu melder det store fodboldsite Fotbollskanalen sig i koret af 'AC-tilhængere'.

Fotbollskanalan har rangeret de 25 bedste spillere i Allsvenskan i 2019, og den 28-årige årige danske landsholdsreserve indtager en fornem andenplads.

- Yderst få har en sådan aura og følelse omkring sig af helt pludseligt at kunne afgøre en kamp på egen hånd som MFF's Anders Christiansen, lyder det i motiveringen, hvor den tidligere FC Nordsjælland-spiller roses for sine mange afgørende aktioner både på hjemme- og udebane.

- Man skal ikke blive overrasket, hvis han med individuel kvalitet sikrer sit himmelblå hold tre point, skriver Fotbollskanlaen.

Anders Christiansen er nøglespiller i Malmö FF og forlængede i oktober sin aftale med den skånske klub. Foto: Lars Poulsen

Det hører endda med til historien, at danske 'AC' var ude med en skade i en stor del af efteråret, og det var utvivlsomt medvirkende til, at det ikke lykkedes Malmö FF at hente mesterskabet.

FCK’s overmænd i Europa League sluttede på andenpladsen bag Djurgården, hvor Allsvenskans bedste spiller i 2019 også skal findes.

Valget er faldet på den stærke midterforsvarer Marcus Danielson, der i efteråret også fik debut på det svenske landshold.

Udover Anders Christiansen er der to danskere på top-25-listen. Jeppe Andersen fra Hammarby er nummer 19, mens Søren Rieks fra Malmö FF indtager 11. pladsen.

