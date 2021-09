Hylder Jon Dahl: Det vidste jeg ikke om ham

Jon Dahl Tomasson har kun været cheftræner i Malmö FF i halvanden sæson, men han kan allerede sætte flueben ud for to vigtige bedrifter: Holdet genvandt det svenske mesterskab i 2020, og for et par uger siden kvalificerede det sig til Champions Leagues gruppespil.

Hos sine overordnede er han da også en populær herre. Det gælder eksempelvis sportschef Daniel Andersson. I et interview med Aftonbladet roser han især sin danske cheftræner for én ting.

- Han har en enorm grundighed. Næsten perfektionisme, som jeg ikke rigtig vidste, at han havde. Han er virkelig omhyggelig, siger Andersson om Jon Dahl Tomasson.

Foto: Jonas Olufson

Spørgsmålet er, om Tomassons grundighed er nok til at sikre Malmö FF endnu et mesterskab i denne sæson. Holdet er en del af en tæt guldkamp, hvor fire mandskaber kun adskilles af tre point. MFF ligger aktuelt på tredjepladsen.

I Champions League har Tomasson og co. fået en svær lodtrækning. Malmö møderChelsea, Juventus og Zenit fra Skt. Petersborg i gruppespillet.

