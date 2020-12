Hylder Jon Dahl Tomasson

Det var lidt af et sats fra begge parter, da Jon Dahl Tomasson for et år siden droppede assistentjobbet på landsholdet for at blive cheftræner for Malmö FF, der vil være nordens bedste hold.

Efter weekendens sidste runde i Allsvenskan står det imidlertid klart, at klubben slutter med ni point ned til nummer to i sæsonen, hvor man vandt det første mesterskab i tre år.

Og i de svenske medier er der ros til Jon Dahl Tomasson.

- Malmö fik, hvad de ønskede og lidt til, hedder overskriften fra klummeskribent Mattias Larsson i Expressen.

- Malmö FF ville vinder mesterskabet, tage skridt mod et yngre hold og blive endnu mere internationale. Ind kom Jon Dahl Tomasson. MFF fik, hvad d eønskede. Og lidt til, lyder det.

Mesterskabet var aldrig i fare, og danskeren får ros for spillestilen, der har givet spillet et løft.

- Tomassons MFF er hurtigere med bolden og uden den. Han vil have hurtigere angreb og hurtigere erobringer, når man mister bolden, lyder det som modsætning til den tidligere træner Rikard Norling, der er mere gammeldags med mand-mand.

Klummeskribenten peger på, at Malmö vandt kampe i Europa på en måde, der ikke er set før, og at mesterskabet blev vundet med hele fire runder igen, og så er for eksempel unge Mattias Svanberg skudt af for 40 millioner kroner efter blot 12 kampe for klubben.

Det blev ikke til europæisk gruppespil på grund af en uheldig lodtrækning, hvor spanske Granada blev for stærke.

- Men Jon Dahl Tomasson har taget Malmö FF til et mere internationalt niveau. Ikke kun spillemæssigt, men også gennem ledelse, der er anderledes end, hvad vi tidligere har set i klubben, lyder det.

- Jon Dahl Tomasson har spillet VM, EM og Champions League-finaler. Det er ikke steder, hvor du går på kompromis, lyder det, og det bliver fremhævet, hvordan danskeren har sagt farvel til aldrende klubikoner.

- Der er mentalt hårdt på fodboldens top også i Sverige. I større sammenhænge er det endnu hårdere, og Malmö vil derhen, og Jon Dahl Tomasson viser smagen af det, lyder det i klummen.

Expressen ser frem til, at danskeren udvikler holdet endnu mere næste år, hvor Europa er målet, men man peger også på, at det kun er, hvis der ikke sker noget uforudset, som der er tradition for i klubben. Tidligere er for eksempel danske Allan Kuhn blevet fyret efter at have sikret klubben guld.

