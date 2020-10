I chok efter kampen: Anede ikke de havde tabt

Malmö FF var godt på vej mod at tage endnu et skridt mod guldet i Allsvenskan mandag aften, hvor de gæstede Djurgården. Efter en times spil var det svenske mandskab foran med to efter et par mål af Ola Toivonen, og den føring hold endda også indtil det 80. minut.

Men så gik det helt galt for Jon Dahl Tomassons mandskab.

På kun otte minutter fik Djurgården scoret hele tre gange og vendt opgøret helt og aldeles på hovedet. Det sluttede derfor med en 3-2-sejr til værterne, og danske Anders Christiansen har aldrig oplevet noget lignende.

- Det er årets overraskelse og årets tyveri. Det er nok den bedste beskrivelse. Vi kom her og kontrollerede kampen og førte 2-0. Jeg har aldrig spillet en kamp, ​​hvor vi havde så meget kontrol. Og alligevel taber vi 3-2, siger Malmö-danskeren ifølge Fotbollskanalen.

'AC' var ellers ikke på banen, da comebacket skete. I det 78. minut var han blevet udskiftet med en skade og sendt direkte i omklædningsrummet til behandling.

Derfor havde han heller ingen idé om, at holdkammeraterne havde smidt føringen.

- Jeg så ikke slutningen. Jeg var nede i omklædningsrummet, og så kom fyrene derned efter kampen og sagde, at vi tabte 3-2. Jeg vidste intet.

- Jeg blev chokeret, da jeg hørte det. Vi leverede en magtdemonstration i 75 minutter. Men den, der griner sidst, griner bedst. Og dette var årets tyveri. Men sådan gik det, siger danskeren.

Malmö fører trods alt stadig Allsvenskan med hele otte point ned til den nærmeste forfølger efter 24 runder, og de er stadig godt på vej mod guldet.