I dyb krise uden Bendtner

Sportsligt ser det ikke ud til at hjælpe den norske fodboldklub Rosenborg, at Nicklas Bendtner ikke bliver udtaget til kampe.

Således fortsatte problemerne torsdag for de forsvarende norske mestre i den norske liga, hvor holdet tabte på hjemmebane med 0-2 til FK Haugesund.

Dermed har Rosenborg stadig blot seks point efter de otte første kampe i sæsonen, og det rækker til en andensidsteplads.

Bendtner var helt ude af truppen til kampen, ligesom han var det mod Lillestrøm senest, og kampen forinden sad Bendtner på bænken i hele opgøret mod Sarpsborg 08.

Af Rosenborgs hjemmeside fremgår det, at Bendtners manglende udtagelse ikke skyldes, at han er skadet.

Den danske angriber fik spilletid i sæsonens fem første ligakampe for Rosenborg, men siden har danskeren ikke været på banen.

I sidste uge undrede Bendtner sig over Rosenborg-træner Eirik Hornelands beslutning om, at han pludselig var blevet reserve.

- Jeg vil tro, at der findes en forklaring på, hvorfor jeg ikke spiller. Han (træneren, red.) har fortalt jer meget, men ikke fortalt mig noget. Jeg er uforstående over for situationen.

- Men jeg arbejder hårdt til træning, som I kan se. Det går godt, og jeg er klar, sagde Bendtner til VG.

