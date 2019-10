I krig med klubben: - Under bæltestedet

Han er godt nok blevet 36 år, danske Kevin Stuhr-Ellegaard, men målmanden fra Elfsborg havde håbet på at få flere sæsoner i den svenske klub.

Det får han ikke, og derfor var det planen, at han sammen med to andre spillere skulle hyldes og takkes for indsatsen, når Elfsborg mandag aften spiller sidste hjemmekamp i sæsonen.

Mens de to andre - Stefan Ishizaki og Jon Jönsson - dukker op, er Kevin Stuhr-Ellegaard dog ingen steder at finde på stadion. Den danske målmand har sygemeldt sig.

- Han er syg. Han meldte sig syg i morges (søndag morgen, red.), sagde Jimmy Thelin, der er Elfsborgs manager, til Borås Tidning søndag.

Danskeren er dermed ikke i truppen til aftenens opgør, hvor Elfsborg får besøg af IFK Göteborg.

Målmanden var meget klar i spyttet tidligere i efteråret, da det var kendt, at han ikke kunne få sin aftale med klubben forlænget.

- Man kunne sandsynligvis have tilbudt mig en værre aftale (end den han er på lige nu, red.), set fra mit synspunkt. Jeg elsker den her by, sponsorerne, fansene, livet her, men det her er under bæltestedet. Jeg bliver bare forbandet. Men Jimmy (Thelin, Elfsborgs manager, red.) er bange for stærke personligheder, sådan er det bare, sagde Kevin Stuhr-Ellegaard i september.

Danskeren fik efterfølgende 'fri' af Elfsborg til at reflektere lidt over tingene.

Mandag aften er danskeren altså ikke på stadion, når man ellers har i sinde at hylde ham for syv års tro tjeneste i Elfsborg.