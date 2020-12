I spil til stor pris

Han har i den grad taget den norske Eliteserien med storm i denne sæson. Det i sådan en grad, at han nu er nomineret til titlen som årets bedste spiller.

I en sæson hvor Bodø/Glimt har sprængt flere rekorder og sikret sig det første mesterskab nogensinde, har den danske magiker leveret imponerende 19 scoringer og 24 assist i 27 kampe.

Det har nu sikret ham en nominering til årets bedste fodboldspiller i Norge. En pris der uddeles af en jury bestående af to eksperter fra norsk Eurosport, sportschefen for den norske liga, en VG-journalist og landstræner for det norske U18/U19 landshold.

Om Philip Zinckernagel siger juryens leder,Kenneth Fredheim, der er kommentator på Eurosport:

- En uvirkelig stærk sæson af den danske magiker på Glimts højrekant. Han er Eliteseriens suveræne assistkonge og blandt topscorerne. Han besidder en herlig teknik, kan drible, skyde og gøre andre gode. Zinckernagel bliver bare bedre og bedre i en alder af 25 år.

Bodø/Glimts anden dansker, Kasper Junker, der topper topscorerlisten i Norge er ikke nomineneret, men det er yderligere to af deres fælles holdkammerater i form af Patrick Berg og ikke mindst Jens Petter Hauge, der i det seneste transfervindue smuttede til AC Milan.

Prisuddelingen finder sted i weekenden umiddelbart efter sæsonafslutningen.