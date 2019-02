Ingen særbehandling til 'løsladt' Bendtner

Efter at have afsonet sin straf skal Niklas Bendtner nu bevise sig over for sin nye træner i Rosenborg

Fredag kan Niklas Bendtner atter bevæge sig rundt i verden som en fri mand.

Efter at have afsonet sin dom på 50 dages ubetinget fængsel med fodlænke hjemme i København, går turen tilbage til hans norske klub, Rosenborg, hvor en ny sæson, og ikke mindst en ny træner, Eirik Horneland, venter.

I et interview med norske VG fortæller Horneland, at danskerens stjernestatus ikke kommer til at give ham nogle fordele i den norske storklub.

- Vi er et kollektiv, og skal have en kollektiv tankegang. Vores tankesæt vil altid være, at have en trup, der arbejder hårdt sammen, siger han.

Samtidig fortæller den norske træner, at han ikke regner med at bruge Bendtner på kanten, som både Arsene Wenger i Arsenal og den tidligere Rosenborg træner Kåre Ingebrigtsen gjorde i perioder.

- Det er ikke der, han er bedst.

- Vi har en god konkurrence i truppen med Erik Botheim, Nicklas Bendtner og Alexander Søderlund. I udgangspunktet er de alle spids-angribere, og jeg vil helst undgå, at bruge dem på andre pladser, siger Eirik Horneland.

Bendtner skal forsøge at forbedre sidste sæsons måltotal på 5 scoringer i 23 kampe. Foto: NIALL CARSON/AP

Selvom Bendtner gik glip af en del af præ-sæsonen i Rosenborg, er han i god fysisk form foran sin tilbagevenden til alpelandet. Under sin afsoning i Danmark har han trænet seks dage om ugen hos Protreatment i Dragør, hos fysioterapeut Thomas Jørgensen, som også har Kevin Magnussen og Simon Kjær på kundelisten

Og selvom han endnu ikke har trænet med holdkammeraterne i Rosenborg, så fortæller Eirik Horneland, at Niklas Bendtner glæder sig og er klar til at tage kampen op i Rosenborg.

- De andre er på et andet niveau, når det gælder det fodboldmæssige. Men han er meget motiveret for at komme i gang, siger træneren

