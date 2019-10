Iskold Zlatan giver alle skolebørn fri

Zlatan er en af verdens største fodboldstjerner, men også en af de mest kontroversielle figurer, man nogensinde har set i sporten.



Men i Malmø, hvor den store fodboldstjerne voksede op, der er han meget mere end bare de to ovenstående ting. Han er en folkehelt, som har vist vejen for mange andre unge, som ønsker at leve et liv med den lille hvide kugle.

I den forbindelse får Zlatan tirsdag eftermiddag opført en statue i Malmø, og den kontroversielle folkehelt er bestemt interesseret i, at så mange som muligt kommer og tager del i oplevelsen.



Derfor forsøgte han mandag aften på Twitter at give alle skolebørn fri fra undervisning.

Artiklen fortsætter under tweetet..

Malmö/Sverige Vi ses imorgon, tisdag kl 15.00 på Malmö stadion för avtäckning av statyn. Zlatan ger ledigt till alla ungdomar från malmö skolor att delta under ceremonin! — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 7, 2019

- Malmø/Sverige. Vi ses i morgen, tirsdag klokken 15.00, på Stadion til afsløring af statuen. Zlatan giver alle unge i Malmøs skoler fri til at deltage i ceremonien, skriver Zlatan på Twitter.

Og selvom mange børn i Sverige og Malmø sikkert synes, at det er helt rimeligt at få fri på den baggrund, så ser skolekommunalrådet i Malmø lidt anderledes på situtaionen.



Til den svenske avis Sydsvenskan siger en talsperon fra skolekommunalrådet i Malmø nemlig sådan her:

- Hvad? Hahaha. Jeg kan hverken be- eller afkræfte det, men jeg tror ikke, det passer. Han kan ikke give alle unge fri fra skole.

- Dem, der vælger at tage derhen, får ulovligt fravær, siger Sara Wettergren fra skolekommunalrådet til avisen Sydsvenskan, der dog også indrømmer, at hvis man skal have fravær, jamen så er det ikke den værste grund i verden:

- Det er en stor begivenhed, at Zlatan kommer. Der er værre ting at få ulovligt fravær for. Det er ikke det værste, der kan ske, når det netop er Zlatan, der kommer til byen, siger Sara Wettergren.

