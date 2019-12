’Jeg blev udnyttet seksuelt af familiemedlem’

Svenske Magnus Hedman tog amfetamin hver dag for at kunne udholde tanken om, at han som barn i fem år blev seksuelt udnyttet af et familiemedlem

Køb adgang til at se VM for klubhold med Liverpool lige her.

Da Magnus Hedman var på toppen, holdt han buret rent i både Premier League og på det svenske landshold.

Han var en rig stjerne, der blev idoliseret af mange. Han blev Sveriges bedste fodboldspiller i 2000 - han burde være lykkelig. Men han bar på en hemmelighed.

En hemmelighed, der kostede ham en gevaldig nedtur senere.

Den nu 46-årige svensker har tidligere åbenhjertigt fortalt om sit stofmisbrug, men i dokumentaren 'Magnus Hedman: Andra helvlek', der kommer tirsdag på Dplay, fortæller han nu, hvorfor det kom så vidt for ham.

- Jeg blev seksuelt udnyttet som barn. Af et familiemedlem, af en person i min inderkreds. Det begyndte, da jeg var syv år gammel og foregik helt frem til, jeg var 12 år. Jeg fortalte det aldrig til nogen. Jeg forstod ikke, hvor forkert det var. Jeg vidste ikke, hvad jeg kunne gøre, siger Magnus Hedman.

Han fortalte første gang den historie for to år siden, da han lod sig indlægge på et behandlingshjem. Det skete, efter at han nær havde begået selvmord som følge af at være faldet tilbage i misbrugs-gryden.

Behandlingen krævede, at man fortalte om sin barndom - og så væltede skeletterne ud af skabet

- Det har ligget i mig hele tiden, men jeg har gemt det væk. Ellers har jeg ikke kunnet leve. Men der på behandlingshjemmet væltede det bare frem. Det er noget, der viser, hvor dysfunktionel min barndom har været.

- Tidligere har jeg altid omtalt min barndom som meget lykkelig. Og jeg har tænkt og følt sådan. Men bagefter fandtes der andre sider.

- Der var mange alkoholproblemer i min familie, da jeg voksede op - og så det her med den seksuelle udnyttelse. Men jeg har ikke vovet at kigge tilbage på det.

- Jeg lærte at flygte fra følelserne først med hjælp fra fodbolden og derefter med stofferne. Helt frem til for to år siden, hvor jeg satte mig ned på behandlingshjemmet og begyndte at fortælle, siger Magnus Hedman.

Der opdagede han, at brikkerne i hans livs puslespil faldt på plads. At krænkelsen var årsagen til hans misbrug.

Krænkeren er ikke længere en del af Hedmans liv, og han vælger at stå frem for at hjælpe andre til at gøre det samme.

Han er heller ikke længere bange for at falde i og igen blive afhængig af stoffer som dengang, han hældte amfetamin direkte i morgenkaffen for at få hverdagen til at hænge sammen. Men den kom hurtigt til at fremstå alt andet end sammenhængende.

- Når man tager amfetamin hver morgen, går det stærkt. Det eneste, jeg kunne tænke på, var den næste rus - det var det eneste vigtige.

- Jeg kunne blæse på at hente mine børn i børnehave i jagten på den næste rus. Jeg ville bare have mere og mere, siger Magnus Hedman.

Han indstillede karrieren i 2007 i Chelsea efter ophold i blandt andet Celtic og Coventry. Hedman nåede at spille 58 landskampe for Sverige.

Magnus Hedman var fast målmand for Sverige under EM i 2000 og her under VM i 2002, hvor han efter 1-1 mod England har byttet trøje med David Seaman. Foto: Jim Bourg/Reuters/Ritzau Scanpix

Se også: UEFA straffer DBU for tilskuerballade

Stikker af fra politiet: Fodboldspiller efterlyst

Tysk fodbold rystet af vanvids-aktion: Ondt og brutalt