'Jeg er glad for, at Bendtner hjalp min datter'

Jens Erik Roepstdorff er helt grundlæggende glad for, at der ikke skete hans datter noget.

Den tidligere landsholdsspiller i håndbold kunne søndag erfare, at hun, Philine Roepstdorff, havde været i byen med kæresten Nicklas Bendtner og var endt i karambolage med en taxachauffør, der ved lejligheden brækkede kæben.

Men ud over sandsynligvis en medtaget knytnæve hos svigersønnen, der tvang slaget igennem, slap det unge par fra sammenstødet uden videre mén.

Det lægger Jens Erik Roepstdorff ikke skjul på er en lettelse.

Til datterens Instagram-opdatering mandag skriver han følgende:

- Alle forældre ved godt at man er nervøse for ens børn når de går i byen...uanset hvor gamle de bliver. I dette tilfælde hvor Philine og Nicklas bliver forfulgt, råbt ad og får kastet flaske efter sig....uanset grunden....er jeg glad for at hun havde en ung mand med til at hjælpe hende med at forsvare sig. ....uanset hvad personen hedder!!

- Tager ikke stilling til om det kunne have været forsvaret anderledes...men glad for at min datter er hel og er da rigtig ked af chaufførens brækket kæbe....men hvad hvis flasken istedet havde ramt min datter i hovedet??'

Der er indtil videre to forskellige forklaringer på, hvorfor det kunne gå så galt i nattens mulm og mørke, som tilfældet var for de tre implicerede parter.

Ifølge taxaselskabet, Dantaxi, hvis chauffør måtte på operationsbordet søndag, var Rosenborg-angriberen den aggressive part, mens Philine Roepstdorff i sit indlæg på Instagram forklarer, at kæresteparret i protest var steget ud af taxaen, da chaufføren blev ved med at køre den modsatte retning af, hvad de ønskede.

- Det får ham til at gå amok. Han laver en u-vending og speeder efter os og råber ting som luder og bitch og kælling. Til sidst kører han ind foran os og springer ud af bilen og kaster en flaske imod mig.

- Den rammer ikke, men det er tæt på. Derefter farer han frem mod os, og min mand slår ham en gang og rammer åbenbart meget uheldigt, skriver hun.

Der befandt sig et overvågningskamera i taxaen, hvis materiale nu er overgivet til politiet, har kommunikationschef Rasmus Krochin fortalt til Ekstra Bladet.

- Det, jeg har fået oplyst, er, at det materiale ikke stemmer overens med det forløb, hun beskriver, forklarer Rasmus Krochin.

Nicklas Bendtner er rejst retur til Norge, hvor han arbejder for Rosenborg BK i Trondheim. Tirsdag sætter de to parter sig ifølge Ekstra Bladets oplysninger ned og taler tingene igennem.

Nu ramler det for Bendtner - fyret af sponsor

Rosenborg har før skruet bissen på: Bendtner kan blive Bænkner

Se også: Rosenborg-chef om voldssag: Vi sætter os ned med Nicklas tirsdag

Bendtner sigtet for vold: Sådan behandler politiet sagen

Bendtners mange skandaler: Hærværk, druk og taxi-tragedier

Ren krise for Bendtner: - Kaster ham tilbage til stenalderen

Direktør langer ud efter Bendtner: - Opfør dig ordentligt