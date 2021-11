Islandske Emil Pálsson ved ikke, om han kan fortsætte med at spille fodbold, efter han fik hjertestop under en kamp

Det var held i uheld, mener Emil Pálsson.

Det islandske fodboldspiller fik hjertestop på banen 1. november, da Sogndal mødte Stjørdals-Blink i den næstbedste norske række.

Men hjælpen var inden for kort afstand, og den 28-årige midtbanespiller blev genoplivet.

- Jeg var uden puls i over tre og et halvt minut, næsten fire. Jeg var død i fire minutter, siger Pálsson til norske VG og forklarer, at han ikke ved, om han kan fortsætte med at spille fodbold.

Det enorme chok har Emil Pálsson i sagens natur ikke bearbejdet. Han vil søge mental hjælp.

Pálsson har tidligere takket flere forskellige personer i et opslag på Instagram.

'Jeg siger tak til alle spillere og fans på stadion for uden tøven at samarbejde.'

'At have en familie, der fløj til fra Island for at være ved min side, da jeg vågnede op, er uvurderligt.'

'Jeg er rørt over alle beskederne og de positive tanker, jeg har modtaget fra hele verden de seneste dage. Det har givet mig og min familie styrke til at komme videre.'

Han har efterfølgende fået indopereret en pacemaker.

I sommer fik Christian Eriksen hjertestop under EM-kampen mod Finland, men blev genoplivet.

I januar kollapsede den nu 21-årige danske målmand Lukas Olesen med hjertestop. Han blev også genoplivet.

Målmanden har efterfølgende fortalt til Ekstra Bladet, hvordan han oplevede det, da han vågnede op på hospitalet flere dage senere (+).