Jon Dahl har corona: Misser mesterskabsfest

Når Malmö FF søndag kan blive svensk mester med en sejr over Sirius, er det uden klubbens danske cheftræner, Jon Dahl Tomasson.

Den tidligere landsholdsbomber er smittet med corona, oplyser klubben på sin hjemmeside.

- Det er utroligt trist, at jeg ikke kan være sammen med holdet til vores kamp på søndag, men jeg har stor tiltro til, at staben og holdet vil gøre det godt. Det er på en måde typisk for denne coronasæson, hvor alt har været anderledes og udfordringerne større end nogensinde, fortæller Jon Dahl til klubbens hjemmeside.

Klubben skriver, at han fik symptomer tirsdag og ifølge de gældende svenske regler skal han derfor være isoleret, til han er symptomfri. I stedet overtager assistenten Daniel Bäckström tøjlerne til både de kommende træninger og søndagens kamp.

Malmö FF fører den Allsvenskan med ti point ned til Elfsborg med fire kampe tilbage og en enkelt sejr mere vil derfor sikre dem mesterskabet. Den kan meget vel tænkes at komme allerede søndag i hjemmekampen mod oprykkerne fra Sirius.

Det vil i så fald være første gang siden 2017, at klubben bliver svensk mester.

Jon Dahl Tomasson blev ansat som cheftræner i i klubben i januar efter flere år som Åge Hareides assistent på det danske landshold.

Den dyre fyring: Millionregn over Ståle

Tude-Jonas skal komme i gang!