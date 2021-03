Jon Dahl henter landsholdsspiller

Malmö FF har længe været på udkig efter en ny angriber, og senest er blandt andet SønderjyskEs Haji Wright og Feyenoords Nicolai Jørgensen rygtet til den svenske mesterklub.

Det blev ingen af dem i denne omgang, der blev præsenteret lørdag.

Det blev i stedet den kroatiske angriber Antonio Colak, der kommer til klubben på en lejeaftale fra græske PAOK. Det oplyser Malmö FF på klubbens hjemmeside.

- Antonio Colak er en erfaren spiller med meritter fra Tyskland, Kroatien og senest Grækenland. Han er en alsidig angriber og en god boldmodtager med et stærkt hovedspil. Frem for alt er han god inde i feltet og til at nå målchancer, lyder det fra Malmö FF's sportschef, Daniel Andersson, der uddyber:

- Han var meget interesseret i at komme her, siden det har været en proces at få aftalen i havn. Vi er glade for, at alt er klar, og nu kan vi se frem til sæsonen.

Antonio Colak, der debuterede for det kroatiske landshold i UEFA Nations League i november sidste år fortæller selv om skiftet:

- Jeg er meget glad for at være her i Malmø. Malmö FF er en stor klub, der er kendt i Europa og med store ambitioner, ligesom jeg har. Jeg glæder mig til at komme i gang og lære spillerne, træneren og klubben at kende, forhåbentlig også supporterne snart.

- Jeg er typisk nummer ni, der kan lide at arbejde hårdt for holdet. Vi vil gøre alt for at vinde ligaen denne sæson, og jeg håber at være i stand til at bidrage med mål og assists. Jeg vil give alt til klubben hver dag.

Antonio Colak er født i Tyskland og debuterede for FC Nürnberg i den tyske Bundesliga som 20-årig i 2014.

Glem Erling: Fætter går fuldstændig mål-amok

Kæmpe transferbombe: Verdensstjerne på vej til Sverige