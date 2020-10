Jon Dahl: Laudrup bedre end Zlatan

Jon Dahl Tomasson er kommet rigtigt godt afsted som træner i Malmø, men måske skal han alligevel til at kigge sig lidt over skulderen i den kommende tid.

Danskeren er nemlig helt inde og pille ved selve den svenske fodboldsjæls personificerede skatkammer.

Top 50: De største danskere og svenske spillere nogensinde

I et større interview med Aftonbladet bliver han nemlig spurgt direkte, hvem der er Nordens bedste spiller nogensinde, og det spørgsmål besvarer ham med et grin.

– Jeg er dansk, så jeg siger Michael Laudrup, siger den tidligere Milan-forward velvidende, at den svenske fodboldgud, 39-årige Zlatan Ibrahimovic, nu spiller i samme trøje.

Laudrup og Tomasson nåede et par landskampe sammen. Siden blev den første assistenttræner og den anden anfører. Foto: Lars Poulsen

- Først og fremmest er jeg glad for, at Milan vinder igen og fører ligaen. Det er mange år siden, siger Tomasson, der spillede i klubben fra 2002 til 2005.

- Og så bliver jeg glad over at se Simon Kjær spille i Milan. Jeg har arbejdet med ham på det danske landshold. Han har tilført Milan stabilitet.

- Så er det flot at se, de mål Zlatan leverer. Jeg stoppede, da jeg var 34 år, og på det tidspunkt var jeg ikke i nærheden af at kunne bevæge mig på den måde. Jeg burde nok være stoppet lidt tidligere, siger den tidligere Feyenoord-spiller, der i den egenskab mødte Ajax-spilleren Ibrahimovic i 2001.

De to mødtes dog også i flere landskampe.

Tomasson og Ibrahimovic mødtes flere gange på banen. Her under EM i Portugal i 2004, hvor resultatet 2-2 sendte italienerne hjem. Foto: Reuters/Mike Finn-Kelce/Ritzau Scanpix

Aftonbladet får Jon Dahl Tomasson til at tænke tilbage på dengang, han fulgte 80’er-idoler som Michael Laudrup og Preben Elkjær på tv-skærmen.

- Vi var på ferie i Grækenland eller Tyrkiet, da Elkjær missede det straffespark ved EM i 1984. Vi så kampen i en restaurant, og jeg blev så ked af det, at jeg løb ud af restauranten med tårer løbende ned ad kinderne og mine forældre i hælene, fortæller han.

Selvom hans dagligdag foregår i Sverige, tør Jon Dahl Tomasson godt placere Michael Laudrup over Zlatan Ibrahimovic. Foto: Andreas Hillergren/TT News Agency/Ritzau Scanpix

Tomasson nåede et par landskampe med Laudrup op til VM i 1998.

I interviewet fortæller han om, hvordan han ønsker at skabe en ny vinderkultur i Malmø FF, og hvor stolt han er over, klubbens håndtering af hele coronasituationen.

Og så nævner han en trio af nøglespillere, der igen har dansk islæt.

Den første er Anel Ahmedhodzic, der er gået fra marginalspiller i Malmø til en status som landsholdsspiller. Den næste er veteranen Ola Toivonen.

Der er også roser til Anders Christiansen fra hans træner, Jon Dahl Tomasson. Foto: Reuters/Fabian Bimmer/Ritzau Scanpix

Og så kommer han til danske Anders 'AC' Christiansen.

- AC’s lederegenskaber er vokset ekstremt meget, roser han.

FC København bliver ikke nævnt, da avisen spørger til hans trænerambitioner.

- Det er at vinde guld med Malmø. At skabe et nyt guldhold, udvikle spillerne og klubben. Jeg kigger kun på Malmø. Det er her, jeg er. Det går ikke at gå med planer om noget andet, siger Jon Dahl Tomasson.

Ronaldo ude af kampen mod Barcelona og Messi

Taber TV-krig - voldsom seerflugt

Hyrer bodyguards efter dødstrusler

Jürgen Klopp overgiver sig: Respekt, FC Midtjylland