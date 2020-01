Jon Dahl stikker til FCK

MALMÖ (Ekstra Bladet): Mens en hærværksramt statue af Zlatan Ibrahimovic var ved at blive bugseret væk af en kran foran Malmö FFs hjemmebane, var der ingen tegn på hærværk inde på fodboldklubbens stadion.

Her åndede alt fred og idyl. I presselokalet var der til smil, glæde og håndtryk, da Jon Dahl Tomasson, kort efter den kontroversielle statue var fjernet, blev præsenteret som den nye cheftræner i den svenske traditionsklub.

Den 43-årige dansker, der flere gange har spillet mod Zlatan Ibrahimovic, skal ikke forvente en statue, men han skal i en fart få Malmö-fans til at elske den form for fodbold, han gerne vil spille. De forventningsfulde svenske fodboldhjerter skal han vinde, hvis ikke, han lider samme skæbne som de tre forgængere i jobbet. De er alle røget ud før tid.

Zlatan er blevet et forbudt navn at nævne på de sydsvenske kanter, fordi han har købt en andel hos rivalerne fra Hammarby.

Det største svenske fodboldnavn blev heller ikke nævnt med ét ord, da en smilende og eftertænksom Jon Dahl Tomasson søndag ved middagstid blev præsenteret på et velbesøgt pressemøde i den svenske topklub, der ikke har vundet mesterskabet siden 2017.

- Jeg har talt en del med Åge Hareide om Malmö den seneste tid. Han var ked af, at jeg skulle stoppe samarbejdet med ham, men han sagde, jeg skulle tage jobbet, fordi Malmö FF er en rigtig god klub, forklarer han.

Samtalerne med Malmö FF har stået på i mere end én måned. Og de har overbevist Jon Dahl om, at jobbet er det rigtige, fordi der er et rigtig godt match mellem ham og Malmö FF.

Jon Dahl Tomasson tiltræder i Malmö FF fredag 10. januar på en løbende aftale. Foto: Jonas Olufson.

- Jeg tror, vi passer rigtig godt sammen. Vi vil de samme ting. Vi vil udvikle spillere, vinde kampe og spille attraktiv fodbold. Jeg kommer med mange af de ideer, jeg har med fra Holland. De erfaringer jeg har med fra den hollandske fodboldskole og mentalitet, er jeg sikker på vi kan få gavn af i Malmö, påpeger Jon Dahl Tomasson.

Han har været på stadion hele fem gange i 2019 og kender derfor flere af spillerne i truppen. Selv om han er dansk, skal Malmö FF ikke invaderes af danske spillere i fremtiden.

- Vi er glade for de danske spillere, vi har. Vi skal have et godt match af både egne talenter og erfarne spillere, påpeger den kommende cheftræner.

Én af de vigtigste opgaver bliver at finde en afløser for veteranen og klubikonet Markus Rosenberg, der har indstillet karrieren.

- Vi skal have fundet en afløser for Markus, der var en meget vigtig spiller for Malmö. Jeg ved, at arbejdet er godt i gang, pointerer han.

Den nye Malmö-træner sender en kæk stikpille hen over broen mod København. Foto:

Ved præsentation kom Jon Dahl Tomasson med en kraftig stikpille til FC København, som opfatter sig som fodboldens fyrtårn i Norden.

Men sådan ser Malmös kommende træner bestemt ikke på det.

- Jeg glæder mig til at arbejde i Malmö FF der historisk set er Nordens største fodbold, siger han med et lille smil.

Den melding kom i kølvandet på Malmö-sejren over de danske rivaler i december, hvor 1-0 sejren sikrede dem puljesejren i Europa League-gruppespillet.

Historisk har Malmö også markeret sig stærkt internationalt. Ikke mindst i 1978, hvor Malmö FF tabte finalen i Europa Cupen for mesterhold (Champions League) til Nottingham Forest.

Men klubben står også med 20 svenske mesterskaber og 14 cup-titler på visitkortet.

Jon Dahl Tomasson tiltræder i Malmö FF fredag 10. januar. Truppen møder til sæsonens første træning mandag 13. januar.

Jon Dahl forklarer, hvorfor han har valgt at droppe EM i Danmark her:



