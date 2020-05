Jon Dahl tæt på stjerne

Du kan købe adgang til at se færøsk fodbold lige her

Efter 11 år i udlandet er Ola Toivonen angiveligt på vej hjem til Sverige, hvor han skal tørne ud for Malmö FF.

Det erfarer det svenske medie Expressen.

Ola Toivonen er i øjeblikket på kontrakt i australske Melboune Victory, hvor han er holdkammerat med danske Jakob Poulsen, men den aftale udløber til sommer. Og her vender den svenske angriber altså ifølge avisen hjem til Sverige.

Ola Toivonen (tv) i aktion for Sverige ved VM i Rusland i kvartfinalen mod England. Foto: AP Photo/Frank Augstein/Ritzau Scanpix

Endnu er der dog ikke skrevet under, men den 33-årige angriber skulle have meddelt klubben, at han vil spille for dem resten af året - hvis altså Allsvenskan sættes i gang. Det er nemlig endnu uvist, hvornår den svenske liga vil blive sat i gang.

Tidligere har Toivonen også spillet for Malmö FF. Det gjorde han fra 2007 til 2009, hvor han forlod klubben til fordel for PSV Eindhoven. Siden har han spillet i franske Rennes og Toulouse, engelske Sunderland og altså nu Melbourne Victory.

Toivonen står også noteret for 14 mål på 64 kampe, men har ikke spillet på landsholdet siden 2018.

Se også: Rystende: Udbredt matchfixing i Sverige

Se også: Drømmer stort om Zlatan: - Chancen er der

Se også: Tro kopi! Nu kommer Erlings fætter