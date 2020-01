Jon Dahl Tomasson er ny cheftræner i Malmö FF

FØLG PRESSEMØDET LIVE I BUNDEN AF ARTIKLEN

Søndag blev det officielt.

Jon Dahl Tomasson skifter jobbet som assistenttræner for det danske landshold ud med en tilværelse som cheftræner i den svenske storklub Malmö FF.

Det har klubben netop offentliggjort på et pressemøde, hvor den tidligere landsholdsbomber blev præsenteret på en såkaldt løbende kontrakt uden et begrænset antal år.

Välkommen till Malmö FF, Jon Dahl Tomasson! pic.twitter.com/yBOGxWwu0z — Malmö FF (@Malmo_FF) January 5, 2020

Han tiltræder i jobbet 10. januar med første træning 13. januar, oplyser sportschef Daniel Andersson.

- Vi har haft møder med flere kandidater. Jon har været en del af den proces hele tiden. Han har været den rigtige mand for os hele tiden.Jon er vant til at arbejde i et team og udvikle et hold. Det er tydeligt, hvordan Jon vil spille. Den tydelighed kan vi godt lide, siger han.

Foto: Jonas Olufson

Jon Dahl Tomasson fortæller på pressemødet, at han er stolt.

- Jeg super stolt over at sidde her. Historisk set er det Nordens største klub. Jeg har haft fremragende og konstruktive samtaler med klubben, som er meget ambitiøs, siger Jon Dahl Tomasson på pressemødet.

Ansættelsen betyder samtidig, at Jon Dahl Tomasson stopper som assistenttræner på det danske landsholds med øjeblikkelig virkning og dermed ikke kommer med til EM på hjemmebane til sommer.

Det oplyser DBU på deres hjemmeside, hvor det også fremgår, at man vil beslutte mulig erstatning i den kommende tid.

- Dette var en unik mulighed, og jeg er glad for, at DBU lader mig gå. Tak for det.

- Man kan aldrig planlægge, hvad der sker som træner. Jeg overvejede plusser og minusser, da jeg fik denne mulighed, og den ser jeg som en fantastisk mulighed, siger Tomasson om at misse EM.

Jon Dahl Tomasson skifter jobbet som assistent for Åge Hareide ud med cheftrænerjobbet i Malmö FF. Foto: Lars Poulsen

Erstatter tysker

I Sverige erstatter han tyskeren Uwe Rösler, der højst overraskende stoppede i Malmö FF kort efter klubbens triumf i Parken, hvor de slog FC København. Dermed sikrede de sig førstepladsen i Europa League-gruppen og henviste danskerne til andenpladsen, men Rösler blev alligevel fyret med forklaringen om, at der var uenighed om strategien.

Jon Dahl Tomassons kontrakt med DBU stod til at udløbe efter EM-slutrunden til sommer, og det har længe været offentligt kendt, at kontrakten ikke bliver fornyet.

I stedet overtager Morten Wieghorst hans job som assistent, mens Kasper Hjulmand overtager Åge Hareides landstrænerjob. Det er endnu uvist, hvem der skal være assistent for Åge Hareide det sidste halve år.

Malmö FF har tidligere haft danske Allan Kuhn som cheftræner. Han blev fyret efter mindre end et år i jobbet - til trods for at han vandt mesterskabet.

