Jon Dahl vil hente tidligere Superliga-profil

Jon Dahl Tomasson kan få mere danske selskab i Malmö FF.

Den svenske mesterklub er ifølge FotbollDirekt interesseret i at hente Bjørn Paulsen til Skåne.

Fodboldsitet skriver, at den tidligere SønderjyskE-mand er blevet kontaktet af Malmö FF, og at han skal være et ønskenavn for træner Jon Dahl Tomasson.

29-årige Bjørn Paulsen spiller i tyske Ingolstadt i 3. Bundesliga.

Den store midterforsvarer har tidligere haft succes i Hammarby, og ifølge FotbollDirekt viser Stockholm-klubben også interesse - nøjagtig som SønderjyskE gør det.

Bjørn Paulsens kontrakt i det sydtyske udløber efter denne situation, og han står i ganske gunstig situation.

Jon Dhal Tomasson gjorde Malmö FF til mestre i første forsøg. Foto: Jonas Olufson

I Malmö FF kan Paulsen muligvis afløse en anden tidligere Superliga-spiller i den svenske mesterklubs forsvar.

Anel Ahmedhodzic, der i sidste sæson var lejesvend i Hobro, er efter flot 2020 ombejlet, og Rasmus Bengtsson og Franz Brorssons fremtid i klubben er også uvis.

FotbollDirekt skriver, at MFF's sportschef, Daniel Andersson, tog fat i Paulsen-lejren umiddelbart før nytår, og at han ved den lejlighed udtrykte seriøs interesse.

Bjørn Paulsen har spillet 188 kampe i Superligaen - langt de fleste for SønderjyskE, som altså også nævnes som en mulig fremtidig arbejdsgiver for fysisk stærke sønderjyde.

Spørgsmålet er dog, om Ingolstadt vil slippe Paulsen allerede nu, da de kæmper med om oprykning til 2. Bundesliga.

Malmö FF har i forvejen fire danske spillere i truppen: Jonas Knudsen, Lasse Nielsen, Søren Rieks og anfører Anders 'AC' Christiansen.

