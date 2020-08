Jon Dahls Malmö smider point i topopgør trods dansk lynmål

Malmö FF forpassede søndag muligheden for at tage endnu et stort skridt mod det svenske mesterskab i fodbold.

Allsvenskans tophold måtte nøjes med 1-1 i topkampen hjemme mod Elfsborg.

Jon Dahl Tomassons hold fik ellers en forrygende start på kampen, da holdet kom i front efter bare 25 sekunders spil.

Her opsnappede danske Anders Christiansen en dårlig aflevering fra Elfsborgs målmand og scorede med største selvfølgelighed.

Inden 18. spillerunde i Allsvenskan lå holdene nummer et og to, og Elfsborg viste kort før pausen, at holdet har i sinde at få byttet om på de to holds placering. Her udlignede Borås-klubben til 1-1 ved Rasmus Alm.

Der blev ikke scoret yderligere i opgøret, som også havde deltagelse af Malmö-danskerne Søren Rieks og Jonas Knudsen samt Elfsborg-danskerne Frederik Holst og Jeppe Okkels.

BK Häcken udnyttede pointdelingen til at snuppe andenpladsen med en 1-0-sejr ude over AIK Stockholm. Malmö har seks point ned til Häcken og syv point til Elfsborg inden de sidste 12 spillerunder.

Anders Christiansen var ikke ene dansker om at score i Allsvenskan søndag.

Forsvarsspilleren Rasmus Lauritsen kom på måltavlen for IFK Norrköping, der tabte 3-4 ude til Örebro.