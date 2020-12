Junker rækker ud efter topscorertitel i Norge

27 mål er det blevet til for angriberen Kasper Junker i den bedste fodboldrække i Norge.

Kasper Junker nåede op på den total i Bodø/Glimts sidste kamp i sæsonen. Den endte lørdag med en sejr på 3-0 hjemme over Viking.

Den tidligere AGF- og AC Horsens-angriber lagde op til det første mål efter 14 minutter, inden han syv minutter senere selv øgede til 2-0.

Efter 89 minutter gjorde Kasper Junker det til 3-0 for Bodø/Glimt, der allerede for nogle spillerunder siden havde vundet mesterskabet.

Dermed er Kasper Junker to mål bedre end nummer to på topscorerlisten, Amahl Pellegrino, der spiller sin sidste kamp i sæsonen for Kristianssund på tirsdag mod Haugesund.

Nummer tre på topscorerlisten er Kasper Junkers holdkammerat Philip Zinckernagel, der har scoret imponerende 19 gange fra en position som midtbanespiller.

Dansk stjerne kan blive solgt

I spil til stor pris

Dansk duo bedre end Lewandowski: Topper Europa