Kæmpe Hareide-hyldest

En ny kronik i Dagbladet sender enorm ros i retning af Åge Hareide, der hyldes for sin tydelighed som træner. Rosenborg kan gå stor sæson i møde, påpeger skribenten Esten Sæther

Mens det spidser til i Danmark, hvor guldkampen i Superligaen skal afgøres de kommende uger, er situationen en helt anden i Norge.

Her er en ny sæson i Eliteserien netop påbegyndt, og de første indikationer, om hvem der står stærkest, er begyndt at komme til syne.

Storklubben Rosenborg sendte i hvert fald et solidt signal til konkurrenterne ved at blæse Viking Stavanger omkuld med en 5-0-sejr i anden runde.

Det resultat fik Dagbladets erfarne sportskommentator Esten O. Sæther til at sætte sig til tasterne.

I det seneste par år har det ofte handlet om kaos, konflikt og korte lunter i Trondheim-klubben, men denne gang kaldte situationen på anerkendelse.

Så det gav Sæther i en kronik i Dagbladet, der var vinklet på Åge Hareide. For er der nogen, der kan tilskrives æren for succesen, er det Rosenborg-træneren, påpeger den norske skribent.

Åge Hareide havde en flot tid som landstræner for Danmark, og han har i denne sæson også fået en yderst fornuftig start i Rosenborg. Foto: Jens Dresling

Den forhenværende danske landstræner roses for sin tydelighed som strateg for holdet. Hans plan har, ifølge Sæther, været at bringe Rosenborgs offensive profiler hurtigt i spil, når boldene erobres.

De kreative og kontastærke kræfter har fået lov at stå højt, når modstanderen presser, og det giver korte vej til mål den anden vej. Farlige kanter og gode angribere er en stor del af opskriften, lyder analysen.

Effekten har været tydelig sæsonens første to kampe, der har kastet fire point, seks scoringer og overbevinde offensivt spil af sig.

- Dette greb har givet Rosenborg et genkendeligt offensivt spil på rekordtid. Angrebene har ikke været glirtende hele tiden, men det har fungeret. Først til at holde trit med Vålerenga i sæsonpremieren og senest med udklasseringen af Viking, skriver Sæther.

- Og så er vi fremme ved Åge Hareides styrke som træner. Han har altid været tydelig i forhold til det, han vil, og haft som regel haft styrke til at gennemføre det, lyder vurderingen i Dagbladet.

Om det kan række til guld næste år er selvfølgelig for tidligt at spå om. Men konkurrencen i toppen synes utrolig tæt denne sæson, hvor Rosenborg, Bodø/Glimt og Molde llgner holdene, der skal kæmpe om titlen.