Kæmpe nedtur: - De er i vildrede

Få tilskuere, 0-0 på hjemmebane mod Strømsgodset og utilfredse fans, der buhede holdet fra banen.

2. påskedag forløb helt forfærdeligt for Rosenborg, der havde Mike Jensen på banen hele kampen, mens Nicklas Bendtner fortsat kæmper for at få fast spilletid under den nye træner Eirik Horneland. Det blev kun til ti minutter som indskifter.

Det uafgjorte resultat betyder, at Rosenborg, Bendtner og Jensen har gang i den værste sæsonstart siden 2011.



Efter fire runder er det blevet til to uafgjorte og to nederlag.

Det er skuffende og alarmerende, når man er reagerende norsk mestre. Kravene og forventningerne er bare højere i Rosenborg.

Og nu spekulerer flere eksperter i, at træner Horneland, der netop er kommet til Trondheim, allerede kan være fortid.

- Jeg synes, de fremstår i vildrede. Han laver nogle ændringer i taktikken og i formationen, som ikke giver resultater. At du allerede i fjerde runde fraviger dine egne principper, vidner om usikkerhed. Jeg tror også, at Horneland selv er i vildrede, lød det fra TV2-eksperten Ole Martin Årst.

Skæbnekamp eller farvel

Eksperterne peger på, at Rosenborgs kommende opgør mod ærkerivalerne Molde bliver en skæbnekamp for Hornelands projekt. Går det galt her, kan han være fortid. Hvis ikke før.

Den norske skisportslegende Petter Northug er stor Rosenborg-fan og var også at finde i norsk TV2's studie. Ifølge ham skal der ske noget. Nu.

- Det er hårdt at være spiller og specielt træner, når byen vender sig imod én. De fleste i Trondheim følger Rosenborg tæt og håber på, at de vinder guld, og at de leverer god fodbold.

- Det gør de langt fra nu, og der skal ske ændringer. Det kan ikke gå længere. Det er bedre for truppen, ledelsen og spillerne, at de finder en løsning, som gør det muligt at komme videre. Jeg er meget spændt på, hvad der sker i de kommende dage. Noget skal der ske, siger den skigale Rosenborg-fan.

Nicklas Bendtner er startet inde i en enkelt af sæsonens hidtil fire kampe, men den danske angriber har generelt haft svært ved at trænge igennem Eirik Hornelands foretrukne. I sæsonens første kamp blev han afprøvet i en rolle som hængende angriber, og det var langt fra en succes.

Klubbens anden dansker Mike Jensen har været fast mand for Rosenborg, som det også har været tilfældet i de foregående sæsoner.

Se også: Modelkæresten om Bendtner: - Jeg hadede ham

Se også: Vrager Bendtner igen: - Projekt er hjælpeløst

Se også: Bendtner i vildrede over ny rolle