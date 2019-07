Kæmpe skandale - tilskuer slog spiller ned

Under et opgør i den bedste norske fodboldrække brød en tilskuer ind på banen og sendte hjemmeholdets målmand til tælling med en drikkedunk

Julian Faye Lund burde have stået og knyttet næven, mens holdkammeraterne jublede i den anden ende af banen.

I stedet lå den 20-årige Mjøndalen-målmand i græsset. Sendt til tælling af en flaske, som en af udeholdets tilhængere havde kastet mod ham.

Det kunne lyde som en af de tåbelige situationer, hvor der smides ting og sager ind på banen fra tribunen. Men søndagens episode i Eliteserien var stadiet over på skandale-barometret.

Der var spillet 56 minutter, da dramaet indtraf. Olivier Occean sparkede et straffespark i nettet og bragte Mjøndalen på 1-0 i opgøret mod Odd.

Mere skulle der faktisk ikke til.

Bægeret flød i hvert fald over hos en af udeholdets fans, der smuttede over banden nede i den anden ende af banen, hvor Julian Faye Lund passede målet.

Nu skulle den unge keeper pludselig også vogte for sit eget helbred. Det skriver VG.

For Odd-tilhængeren gik målrettet mod Lund, og det var åbenlyst ikke for at lykønske målmanden med værternes føring.

På sin vej mod Lund greb den ubudne gæst fat i keeperens flaske, hvorefter han fortsatte sin fremmarch og kastede den mod den unge Mjøndalen-spiller.

Desværre foregik det hele med samme præcision, som Occean netop havde fremvist i modsatte straffesparksfelt.

Julian Faye Lund blev ramt på læggen og gik i græsset. Alt imens kom politiet på banen og fik pågrebet gerningsmanden.

- Han truer mig, tager min flaske og kaster den på mig. Det er helt absurd at gøre på en fodbolbane. Der sidder små børn tre-fire meter derfra, siger Lund til VG.

- Jeg prøver at forholde mig roligt. Flasken rammer mig heldigvis på læggen. Jeg kunne have fået den i ansigtet. Da ved jeg ikke, hvad der kunne være sket. Det er helt sygt at folk kan finde på sådan noget, siger han.

Den holdning deler hans cheftræner i Mjøndalen, Vegard Hansen. Han mener, at situationen bør figurere som en advarsel, så opmærksomheden øges i fremtiden.

- Det er skandaløst. Der findes idioter overalt. Det viser, at vi må være nøje med vagterne. At der kommer en tilskuer på banen, er i sig selv ikke en god situation, siger Hansen.

Mjøndalen vandt kampen 2-0 og avancerede til 11. pladsen i Eliteserien.

Odd er placeret som nummer tre i rækken, der efter denne spillerunde passerede halvejsmærket.

