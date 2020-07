Kæmpe succes for kasserede danskere

Da den norske klub Bodø/Glimt rykkede op i landets bedste række i 2017, var der ikke store forventninger til, at de skulle gøre meget væsen af sig.

Siden årtusindskiftet har nemlig det været op og ned i ligasystemet.

I sæsonen efter oprykningen reddede klubben sig da også kun akkurat fra nedrykning, men siden er det gået stærkt.

Ikke mindst takket være nogle velspillende danskere i form af Kasper Junker, Sammy Skytte og Philip Zinckernagel.

- Vi er jo en lille klub, som har den her underdog-rolle, så om vi ligger nummer et eller to, tænker vi ikke så meget over. Vi har bare masser af selvtillid, så vi skal bare vinde kampe, fortæller Philip Zinckernagel, som kom til klubben forud for den svære 2018-sæson, til Ekstra Bladet.

Klubben har da også god grund til at have tro på tingene.

Sidste sæson blev nedrykningskampen nemlig noget overraskende skiftet ud med medalje-strid, da det undertippede hold i gult-sort sluttede som to'er i Tippeligaen.

Det var blot fjerde gang i holdets 103-årige historie, at sølvmedaljerne kunne hænges om halsen.

Klubben har endnu et mesterskab til gode, men måske dette skal være sæsonen for 'Superlaget', som de kaldes.

Philip Zinckernagel har mange aktier i Bodø/Glimts succes med både mål og oplæg. Her scorer han mod Rosenborg på straffespark i deres vilde 3-2-sejr over det store, norske hold. Foto: Ole Martin Wold/Ritzau Scanpix

Forrygende start

2020-sæsonen er i skrivende stund seks runder gammel i Eliteserien, og den bliver ført an af Zinckernagels Bodø/Glimt, der har gjort rent bord.

De slog Brann med hele 5-0 søndag og distancerede sig selv fra alle pånær Molde, der har to point op til dansker-klubben.

Holdet scorer i gennemsnit knap fire mål pr. kamp, så det spiller virkelig for den norske underdog.

Det kom særligt til udtryk i det vilde opgør ude mod Rosenborg, der blev besejret med 3-2, efter Philip Zinckernagel og kompagni kom bagud med otte minutter igen.

- Rosenborg har jo været dominerende i ligaen, så det er jo super flot, at vi slår dem, siger Zinckernagel.

- Vi har virkelig gåpåmodet - folk spiller bare derudad. Vi har den sult, som der skal til for at spille, som vi gør, tilføjer han.

Og netop spillet, mener den 25-årige fløj, har været nøglen til den uventede succes.

- Det har nok snydt lidt på tabellen. For vi spiller god fodbold i den første sæson i rækken, men spiller bare rekord-mange uafgjorte kampe, siger Zinckernagel.

- Siden har vi bare holdt fast i vores træner og vores offensive spil med højt genpres, så resultaterne er betaling for det, mener han.

Før han kæmpede om medaljer i Norge, skulle Zinckernagel ned og vende i 1. division for HB Køge og kæmpe sig til spilletid i Superligaen. Foto: Lars Poulsen

Svært gennembrud

For alle tre danskere er det store gennembrud hjemme i Danmark aldrig rigtig kommet, men meget tyder på, at det er på vej i Norge.

Philip Zinckernagel har været et smut i 1. division med HB Køge, ligesom det var svært at bide sig fast hos SønderjyskE i Superligaen.

- Jeg fik mig jo egentlig en fin start i SønderjyskE, men så blev det mere fysisk betonet mod slutningen af min sidste sæson der, og det er ikke oplagt for en ung, teknisk spiller, som jeg var, fortæller Zinckernagel.

Da muligheden kom for at skifte til offensivt indstillede Bodø/Glimt, greb han derfor chancen.

En chance han opfordrer flere danskere til at tage.

- Jeg vil da råde flere til at tage til Norge. Det er slet ikke, som danskerne har så mange fordomme om. Det er ikke bare en masse lange bolde, der bliver sendt af sted. Der er masser af mulighed for udvikling, lyder det fra ham.

Kasper Junker er topscorer i Tippeligaen med sine otte mål. Philip Zinckernagel har sendt fire mål i nettet og desuden lagt op til fem andre i sæsonens første kampe.

Også den tidligere Silkeborg- og FC Midtjylland-spiller Sammy Skytte har vist sig flot frem, efter han har fungeret som en solid joker på bænken. Skader har holdt ham fra helt fast spilletid, men holdkammeraten Zinckernagel mener, det er et spørgsmål om tid, før han fuldender den særdeles formstærke dansker-trio.

