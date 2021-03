Kæmpe transferbombe: Verdensstjerne på vej til Sverige

Marek Hamsik, der har mere end 100 mål for Napoli i Serie A, er detaljer fra et skifte til IFK Göteborg

Han har spillet 520 kampe for Napoli mellem 2007 og 2019, men nu kan 33-årige Marek Hamsik være på vej til et sensationelt skifte.

Svenske Expressen skriver således fredag formiddag, at Hamsik blot er detaljer fra at skrive under med IFK Göteborg.

- Ifølge vores oplysninger er Hamsik mundtligt enig med klubben om en kontrakt, og planen er, at han lander i Sverige og Göteborg en af dagene, lyder det.

Hamsik har scoret mere end 100 mål i Serie A og har været Napolis største stjerne i et årti, men skiftede i 2019 til kinesisk fodbold og DL Yifang.

Hamsik jubler for Napoli. Foto: Ritzau Scanpix

Hamsik i kamp mod vikarlandsholdet. Foto: Lars Poulsen

Her har han nu brudt kontrakten, og da transfervinduet er lukket i de fleste lande, og da et skifte til Slovan Bratislava glippede, så var IFK Göteborg pludselig bedste mulighed for at få stabil spilletid frem mod sommerens EM, hvor han og Slovakiet er med.

Tidligere har det været fremme, at IFK Göteborg også forstærker sig med de svenske stjernespillere Oscar Wendt og Marcus Berg.

Hamsiks skifte til Sverige må anses for at være det største udenlandske navn, der er skiftet til Sverige og på niveau med stjernespillere som Rafael van der Vaart og Khalid Boulahrouz, der tidligere har spillet på de helt store adresser, inden de skiftede til Superligaen.

