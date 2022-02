Kæmpe transferbrøler: Lægger sig fladt ned

Viking FK har mandag leveret en af årets nok største transfer-bommerter.

På de sociale medier gik klubben ud og præsenterede Markus Solbakken, søn af Ståle Solbakken, som ny mand i klubben på en fireårig aftale. Det gjorde de, efter at flere norske medier havde skrevet, at handlen var under opsejling.

Der var bare et problem med Vikings udmelding: En transfer var nemlig ikke faldet endegyldigt på plads med Solbakkens klub, Stabæk.

Derfor skabte den officielle præsentation også forundring hos Stabæk.

- Vi har haft dialog om det (en transfer, red.), og spilleren har fået lov til at rejse væk, men at han blev præsenteret som Viking-spiller, blev jeg ekstremt overrasket over, siger Jon Tunold, daglig leder i Stabæk, til TV2.no og fortsætter:

- Jeg synes, det er ekstremt amatøragtigt af Viking. Jeg synes, det er utrolig uprofessionelt. Vi sidder og læser gennem kontrakten nu, og før den er underskrevet, er vi jo ikke enige.

På det sociale medie Twitter har Viking FK også været ude og beklage situationen, mens de har fjernet nyheden om transferen.

'Vigtig info. Det gik for hurtigt her på stadion. Elendig intern kommunikation. Beklager dette, Stabæk. Vi kommer stærkt tilbage,' skriver klubben.

Forholdet mellem de to klubber ser dog ikke ud til at være helt ødelagt. Stabæk svarer på Twitter, at de bare smider et par millioner oveni regningen, og så er alt i orden.