Hvis det står til ham selv, kommer Kasper Junker ikke til at spille fodbold i Danmark igen. Det fortæller den brandvarme angriber til Horsens Folkeblad

Der er ingen, der er i tvivl om, at Kasper Junker har fart i støvlerne, men i Danmark formåede han ikke at omsætte det til mål.

Men siden skiftet til Norge og Bodø/Glimt for et lille års tid siden er det kun gået én vej - og det er fremad.

Kasper Junker har scoret 16 mål, og i de to seneste kampe har han været matchvinder med to træffere.

Den tidligere Horsens-spiller har dermed været en stærkt medvirkende årsag til, at klubben nu er to kampe fra et overraskede mesterskab.

Succesen har ført til interesse fra større adresser, og Junker har da også en favorit-destination ude i horisonten.

- Der har været interesse for mig på grund af de mange mål, og jeg kunne godt se mig selv i tysk fodbold, siger Kasper Junker til Horsens Folkeblad.

Han understreger dog, at han ikke kunne få det bedre, end der hvor han er lige nu.

Men som fodboldspiller skal der tjenes penge, og de er større i Tyskland end i Norge.

Én ting er dog sikkert, understreger den målfarlige dansker:

- Jeg kan ikke se mig selv i dansk fodbold igen. Hvis alt går efter planen, bliver jeg i udlandet i resten af min karriere, siger Junker.

