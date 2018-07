Kaos i Bendtners klub: Spillerne kræver træneren tilbage

Hvor søren kom den fra?

Sådan må de fleste i og omkring Rosenborg have spurgt sig selv, da nyheden om fyringen af træner Kåre Ingebrigtsen kom ud torsdag aften.

I øjeblikket er klubben nummer to i den norske Eliteserien, men der er kun to point op til Brann. Og det var ganske vist også med det yderste af neglene, at de fik hevet sig videre i Champions League kvalifikationen mod knap så mægtige Valur, men videre kom de da.

Med tre mesterskaber i streg og et Europa League gruppespil i sidste sæson havde de fleste nok forventet, at der ville være masser af snor for Kåre Ingebrigtsen. Den viste sig så i stedet at være så kort, at den kun kan overgås af længden på Martin Pusics' karriere i AC Horsens.

Spillertruppen med Mike Jensen og Nicklas Bendtner er der heller ikke jublende lykkelige over, at de nu skal have ny træner. De er faktisk godt og grundigt trætte af det.

- Vi, en samlet spillertrup, er monumentalt uenige i bestyrelsens beslutning om at afskedige Kåre og Erik. En samlet spillergruppe har stået bag trænerstaben til den bitre ende, og gruppen mener, at de var og ville være de bedst egnede til at fortsætte vores udvikling. Spillertruppen har bedt ledelsen og at genindsætte Kåre og Erik, men ledelsen har holdt på sit, står der i pressemeddelelsen til NTB ifølge VG.

Aldrig så gode resultater før

Spillerne er ikke kommet med yderligere kommentarer til fyringen, og de giver i pressemeddelelsen også klart udtryk for, at uenigheden med ledelsen ikke skal komme til udtryk på banen.

Hmm, hvor kom den fyring lige fra? Kåre Ingebrigtsen er en færdig mand i RBK. Foto: All Over Press/Stuart Wallace/REX

- Vi takker for fire fantastiske år med meget gode resultater og en genrejsning af Rosenborg som Norges største klub. Ingen tidligere RBK-træner har haft lige så gode resultater i sine fire første år i klubben. Nu vil vi forholde os professionelt til dem, der skal tage over, og vi vil gøre vores yderste for at præstere i de kommende kampe. Klubben er vigtigst, skriver de videre i pressemeddelsen.

Det ligner kaos i Trondheim, men klubben har endnu ikke meldt ud, om det er resultater eller andre grunde, der har kostet Ingebrigtsen jobbet.

Indtil videre er hollandske Rini Coolen sat ind som træner. Han kommer med fortid som landstræner for Aruba og assistenttræner for Al Shabab i Dubai.

