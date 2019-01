Kaos i storklub: Aflyser pressemøde med kort varsel

Rosenborg har aflyst et pressemøde klokken 12, som skulle have præsenteret Eirik Horneland som ny træner

Det er ganske kaotisk i Rosenborg for tiden.

I dag var det planlagt, at klubben skulle præsentere Eirik Horneland som ny træner.

Den norske storklub har nu valgt at aflyse pressemødet, der skulle have været fundet sted klokken 12, da der er strid mellem Hornelands klub, FK Haugesund, og Rosenborg.

Det skriver VG.

Eirik Horneland siger en pressemeddelelse, at han mener, at han har en måneds opsigelse.

'FK Haugesund og jeg blev tidligere i efteråret enig om ændrede vilkår for min trænerstilling. De nye vilkår gælder 1. januar 2019. Fra denne dato gælder følgende opsigelsesvarsel: 'Under ansættelsesforholdet og efter udløbet af prøvetiden gælder en gensidig opsigelsesperiode på en måned, der regnes fra slutningen af ​​kalendermåneden', skriver Horneland sammen med sin advokat Erik Flågan.

Uenighed

Rosenborg og Horneland er nemlig af den opfattelse, at Horneland har en måneds opsigelsestid i sin kontrakt med Haugesund.

Haugesund mener derimod ikke, at klubberne er blevet enige om overgangen, og Haugesund kalder sågar Rosenborg for 'særdeles uprofessionelle'.

I stedet siger klubben, at de har annulleret den treårige kontraktforlængelse, som Horneland skrev under på i oktober, og at det derfor er Hornelands tidligere kontrakt, der er gældende. Den holder ham i Haugesund frem til 30. november 2019.

Der er ingen klausuler i den kontrakt, ifølge Haugesund. Derfor kan Horneland kun komme til Rosenborg før tid ved at blive købt fri.

Det har Rosenborg ikke gjort, siger formand i Haugesund, Leiv Helge Kaldheim, ifølge norsk TV2. Kaldheim er parat til at gå rettens vej for at få situationen udredt.

Formand Ivar Koteng siger til VG, at det derfor ikke giver mening at holde pressemøde i dag.

- Eirik Hornerud synes, at det er svært at blive præsenteret i Rosenborg i dag med Haugesunds nye vilkår. Så giver det ikke mening at præsentere ham i dag, siger Koteng.

På trods af den store forvirring glæder Horneland sig til at starte. Hvornår er uvist.

- Jeg ser frem til at blive ny træner i Rosenborg efter min opsigelsesperiode, siger Horneland.

