Knuser rekord: Største salg i historien

David Datro Fofana er blevet det største salg nogensinde i norsk fodbold efter, at hans skifte til de engelske giganter fra Chelsea er gået igennem onsdag eftermiddag

120 millioner norske kroner, svarende til knap 85 millioner danske, måtte Chelsea punge ud med for at få fingrene i Moldes ivorianske angriber David Datro Fofana.

Salget er med afstand det største i norsk fodbold nogensinde, og spillerens agent er overbevist om, at det er en rekord, der kommer til at stå i mange år.

Fofana overgår dermed Erik Botheim, der i januar skiftede til Krasnodar fra Bodø/Glimt for et beløb på 100 millioner norske kroner.

Det skriver VG.

- Det er et stort øjeblik for os. Vi slår ikke bare den norske transferrekord, vi knuser den. Jeg tror, det er en rekord, som vil stå i mange år, siger Fofanas agent Atta Aneke.

Den 20-årige ivorianer har skrevet under på en lang kontrakt, der holder ham hos The Blues helt frem til 2029.

Skiftet blev bekræftet af begge klubber onsdag eftermiddag, og den unge angriber kan fra 1. januar officielt kalde sig Chelsea-spiller.

Det lå i kortene, at David Datro Fofana skulle ende i netop Chelsea. Han har således tidligere udtrykt et stort ønske om at gå i fodsporene på landsmanden Didier Drogba i den engelske storklub.

Og med 15 scoringer i Moldes mesterskabssæson cirklede flere europæiske storklubber om angriberen som blodtørstige hajer på jagt efter nye forstærkninger.