Nicklas Bendtner er godt i gang med afsoningen af den straf, han blev idømt som følge af vold mod en taxachauffør. Den danske angriber blev idømt 50 dages ubetinget fængsel, men han er alligevel sluppet afsted med at skulle afsone med fodlænke.

Hele situationen lader den tidligere landsholdsspiller, som fortsat er på kontrakt i Rosenborg, også til at have taget relativt afslappet. I en podcast kan en af Nicklas Bendtners holdkammerater således fortælle, hvordan angriberen jokede med, at holdkammeraten skulle besøge ham i fængslet.

- Jeg var til en U21-samling i Helsingborg, da jeg fandt ud af det. Folk spekulerede på, om jeg havde læst det, og jeg spekulerede på, hvad der var sket. Klubben, ham selv og vi spillere havde taget det ganske pænt. Det er klart, at der er en tvist. Han forklarede mig sit syn på sagen.

- Vi var nogle spillere, der snakkede om, hvad vi skulle i ferien, og han sagde: 'Kom til København, og hils på mig i fængslet'. Det er en sjov fyr, han tog det på den rigtige måde, fortæller Jonathan Levi i podcasten Lundh ifølge fotbollskanalen.se.

Jonathan Levi spiller til daglig i Rosenborg med Bendtner, men er også en del af det svenske U21-landshold. Foto: Ritzau Scanpix, Janerik Henriksson/TT

I sidste måned var Rosenborgs træner, Eirik Horneland, på besøg i København for at se til Nicklas Bendtner, som i slutningen af februar vil have afsonet sin straf, hvorefter han kan påbegynde træningen sammen med holdkammeraterne i den norske storklub.

