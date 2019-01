Kontroversiel legende i karriereskift: - Folk synes, det er vanvittigt

Efter den tidligere svenske keeper Magnus Hedman lagde støvlerne på hylden i 2007, har han nu fundet ud af, hvordan han skal få smør på brødet i fremtiden.

Han har kastet sin kærlighed på DNA-forskning og har sågar sat DNA fra AIK-legenden Nils-Eric Johansson til salg til en pris på omkring 2500 kroner.

Det fortæller Hedman i et længere interview med Aftonbladet.

- Der vil helt sikkert være folk, der synes, at det er vanvittigt, men det er jeg forberedt på. Selv har jeg brændt for den her idé i halvandet år, siger han og fortsætter:

- Jeg mener, det er det ultimative minde, man kan få fra sit idol.

Et såkaldt DNA-minde varer i 500 år.

Hedman er i en kort periode blevet trænet af José Mourinho. Foto: AP

Stjerne-DNA

DNA fra Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo og Floyd Mayweather er noget, som Hedman håber at få ind i sortimentet i den nærmeste fremtid.

Han er dog ikke helt alene om det storstilede projekt-DNA.

- Jeg gør det med folk, der har stor troværdighed. Robert Grass er professor og leder i DNA-forskning samt en af partnerne i mit firma. Det er hans patent, fortæller Hedman.

Magnus Hedman har en fortid i klubber som Celtic, Coventry og Chelsea.

Turbulent karriere

Fodboldlivet blev en turbulent tid for svenskeren, der tidligere har fortalt, hvordan han brugte en formue på amfetamin. Noget, der ødelagde forholdet til sin ene søn. Derudover er han også blevet dømt for at have købt sig til sex.

Karrieren tog både Hedman til skotske Celtic, italienske Ancona og engelske Chelsea. I sidstnævnte fik han dog ingen professionelle kampe.

Han har repræsenteret det svenske landshold 58 gange.

