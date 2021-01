Kovending i Rosenborg

Åge Hareide er modsat sin forgænger i Rosenborg tilhænger af teknologisk støtte i hverdagen. Han værdsætter derfor, at klubben igen har valgt at ansætte en ekspert på området i skikkelse af en fysiolog

Der blæser nye vinde i Rosenborg. Ja, vindretningen har sågar vendt 180 grader.

Den norske storklub har valgt at byde teknologien velkommen igen, når det gælder overvågning af den fysiske træning. Det skriver VG.

Åge Hareides forgænger på cheftræner-posten, Eirik Horneland, havde ellers valgt at frasortere den del i 2019, da han var tilhænger af en mere gammeldags facon.

Det var ikke nødvendigt med data, når man på træningsbanen havde frit udsyn til, om der blev løbet nok og rigtigt, mente den tidligere Rosenborg-boss.

Men den tankegang er parkeret nu. Med ansættelsen af Ulrik Wisløff som fysiolog, signalerer klubben, at man igen har fokus på data-delen i arbejdet på og uden for træningsbanen.

Professoren fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er - som baggrunden antyder -stor tilhænger af at lade teknologien være medspiller i sit virke.

- Jeg har så meget selvtillid, at jeg kommer med de kompetencer, de har behov for, når det gælder det at give den rette træning til den rette spiller, siger Wisløff til VG.

Ankomsten har da også medført tilfredsstillelse hos Åge Hareide, der har en stor tro på, at det nye personel vil føre succes med sig i mandskabets jagt på point.

- Han har et indgående kendskab til at opbygge kondition og styrke foruden fokus på restiution. Han er optaget af arbejdet med muskelgrupper, og hvordan man er skabt muskulært. Det et meget spændende område, som kræver godt kendskab, siger Hariede til VG.

Rosenborg indleder den kommende sæson i Eliteserien 6. februar mod oprykkerne fra Ranheim.

Hareide og tropperne fra Trondheim sluttede på fjerdepladsen i den forgangne udgave, hvor man var hele 29 point efter de sensationelle og overlegne mestre fra Bodø/Glimt.

I Danmark blev Hareide hædret for sine bedrifter med det danske landshold.

