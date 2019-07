Kræver fyring: - Vi elsker dig, Bendtner

Rosenborg har gang i en forfærdelig sæson hjemme i Norge. Og selvom det startede helt skidt og efterhånden går lidt bedre, så kræver klubbens officielle fangruppe 'Kjernen', at sportschef Stig Inge Bjørnebye må gå af.

De kritiserer hans præstationer i de seneste transfervinduer, hans glæde over for Hypercubes forslag til turneringsændringer, hans forhold til spilleragent Jim Solbakken og hans rekrutering af ny træner.

Og så er der problemet med klubbens dyreste spiller Nicklas Bendtner, som man langsomt har frosset ud i kulden, og nu har erkendt ikke kommer til at spille mere, selvom han har kontrakt til nytår.

- Projektet Bendtner er en trillebør med behårede bolde, og var det endt med et salg efter VM i fjor, så havde projektet endt som en enestående god ting, lyder det i en officiel melding fra fansene.

- Men nu ender eventyret ikke med et salg, det løber ud sandet, mens klubben bløder penge.

- Han havde fået ros, hvis det var blevet en succes, og det betyder også, at han får skylden, når det går dårligt. Og det betyder, at han må gå af, lyder opfordringen til sportschef Stig Inge Bjørnebye.

Mens der er hård kritik af sportschefen, så er der ros til Bendtner.

- Vi har sat pris på alle de magiske øjeblikke, vi har delt sammen de sidste sæsoner, men noget af det, vi sætter størst pris på, er, at du tager den nuværende situation som en bautasten, lyder det.

- Du piber ikke i medierne eller klager dig på sociale medier. Det er muligt, at du ikke accepterer, hvad der er sket, men du piber ikke overhovedet.

- Tidligere har vi haft både konger, Guder og supermænd på banen, men du vil nok være vores første og sidste Lord. Vi elsker dig, Lord Bendtner. Tak for alt, skriver fangruppen.

Fansene erkender dog, at Bendtner lige nu koster klubben mere, end han giver tilbage og håber på alles bedste, at han finder nye jagtmarker.

Nicklas Bendtner har ikke spillet siden 28. april, hvor han fik 90 minutter i udekampen mod Molde. Siden det har Rosenborg meldt ud, at danskeren skal væk denne sommer og ikke får flere minutter.

Foreløbig tyder intet på, at Bendtner er tæt på at finde en ny klub. Sociale medier viser i øjeblikket, at den 31-årige angriber holder ferie i Italien, og kontrakten med Rosenborg udløber først til nytår.

Rosenborg ligger efter 14 kampe på syvendepladsen i Eliteserien med ni point op til førende Molde.

