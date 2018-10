Kritik af Bendtners comeback: 'Meget doven'

Nicklas Bendtner var søndag aften tilbage på banen for Rosenborg for første gang, siden han var involveret i en voldsepisode i København i sidste måned.

Det er en lårskade, som har holdt den danske angriber på sidelinjen, siden han måtte lade sig udskifte i en kvalifikationskamp til Europa League i slutningen af august, og ifølge flere norske medier var det en rusten Nicklas Bendtner, der fik fuld tid i Rosenborgs 0-0-kamp mod Lillestrøm.

- I denne kamp var det en meget doven Bendtner, vi fik at se. Han lå flere gange og rodede rundt på midtbanen. Når der så var indlæg i boksen, stod han nede ved siden af Anders Trondsen. En spidsangriber skal ligge i feltet og ikke længere nede i banen. Det er typisk for en angriber, der ikke har haft nok at arbejde med, sagde fodboldekspert Steffen Iversen, med en glorværdig fortid i Rosenborg, til tv2.no.

Nicklas Bendtner ærgrer sig efter en spildt mulighed mod Lillestrøm. Foto: Lise Åserud/Ritzau Scanpix

Også TV2 Norges egen ekspert, Jesper Mathisen, er ude med riven efter den danske 'ballademager'.

- Der er lidt Petter Northug over Bendtner. Northug havde ingen motivation efter Oslo-VM'et, men han fik tændt gnisten igen. Måske er det dette, der gør, at Bendtner forstår, at hvis det her skal glemmes og tilgives i Danmark, så må og skal han levere på et højt niveau de kommende år, sagde Jesper Mathisen.

Bendtner eller Northug: Hvem er Trondheims skandalekonge?

Også flere andre norske medier langede ud efter Bendtners indsats, men danskeren selv var mest skuffet over Rosenborgs generelle præstation.

- Det var dejligt at være tilbage, men jeg er lidt skuffet over resultatet. Jeg synes ikke, at vi spiller godt nok, sagde Nicklas Bendtner til Eurosport.no og fortsatte.

- Vi spiller for at vinde guld, og det skal vores spil også vise. Men det gjorde det ikke. Vi spiller ikke sammen, og vi mangler lige det sidste. Når du spiller om noget så vigtigt, er det afgørende, at vi står sammen og tager de rigtige beslutninger. Det føler jeg ikke, at vi gør, sagde Nicklas Bendtner og appellerede til, at han og holdkammeraterne skal ofre sig mere.

- Der er meget, man kan snakke om, men til sidst handler det om det individuelle, og at man er nødt til at ofre sig selv. Man skal spørge sig selv, om ens præstation var god nok, om man kan være sin indsats bekendt i forhold til sine holdkammerater. Det handler om at gøre hinanden bedre. Hvis hver enkelt klarer sin opgave, fungerer hele holdet også, sagde Nicklas Bendtner.

Rosenborg, der blot har fået to point i de seneste tre kampe, fører Eliteserien med to point ned til Brann. Netop Rosenborg og Brann møder hinanden på søndag i en kamp, der kan vise sig afgørende for mesterskabsduellen i Norge.

Fik hård besked inden VM: 'Jeg nåede ikke at sige farvel'

Bendtner i Rosenborg-comeback: Fuld tillid og spilletid

Se også: Ydmygende foto af dansker spredes

Se også: Derfor vil Bendtner sælge: Bliver overvåget