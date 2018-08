Kritikken rammer Bendtner igen trods optur

Se også: Gør Rosenborg dårligere: Bendtner skal væk nu

Den seneste uge er snakken om Nicklas Bendtners fremtid blusset op igen. Han skulle stå øverst på transferlisten i Rosenborg denne sommer.

Torsdag aften spillede Bendtner så hele kampen, da Rosenborg vandt 2-0 på udebane mod irske Cork City i Europa League-kvalifikationen, men efter kampen er det bestemt ikke ros, der rammer danskeren.

Hos avisen Fædrelandsvennen er der givet karakterer til samtlige Rosenborg-spillere, og de fleste får karakteren fem, seks eller syv, mens to spillere må nøjes med et fire-tal. Og så er der Nicklas Bendtner, der får karakteren to (2!)...

- Gav til tider bolden væk hver eneste gang, han havde den. Blandt andet med flere støtteafleveringer til modspillerne, lyder det.

- Havde et brugbart indlæg i hver halvleg. Fik en gratis mulighed og satte den et godt stykke ved siden af mål, lyder vurderingen.

Hos avisen kan læserne også afgive deres stemme, og også her får Bendtner den lidet fornemme titel af at være dårligste mand med karakteren 3,3, hvor alle andre får mellem 4,0 og 7,1.

Nicklas Bendtner var ikke meget værd i Irland torsdag aften. Foto: Ritzau/Scanpix Ryan Byrne / INPHO

Heller ikke hos Twitter-brugerne var der ros til Bendtner får torsdagens indsats, og han omtales som både frygtelig og svag:

Altså, Bendtner er fryktelig. — Knowrud (@Knowrud) 9. august 2018

Bendtner da? Jeg er skremt over hvor svak han er. Ikke bare idag. — Oddbjørn Sivertsen (@Oddas8) 9. august 2018

Ok kamp, bra resultat! Levi livet on fire! Men Bendtner kan ikke få mere enn 2 på børsen i dag vel?? — GladVold (@TheVoold) 9. august 2018

Det var i starten af ugen, at den norske avis Dagbladets klummeskribent Morten Pedersen fortalte, hvor gerne Rosenborg vil af med Bendtner.

- Etablerede spillere må væk. Nicklas Bendtner har stået øverst på transferlisten længe. Allerede 29. maj skrev denne klumme, at Rosenborg planlagde danskerens afsked.

- Skaden, som stoppede VM-turen, blev et bump på vejen. Men Nicklas Bendtner, som tjener mere, end han leverer, er ikke på Lerkendal næste sæson. Og heller ikke i dette efterår, hvis Rosenborg får det, som de vil, lød det.

Ifølge klummeskribenten så skal oprydningsaktionen starte nu, hvis Rosenborg skal vinde klubbens 26. mesterskab.

Bendtner forsøger sig med en aflevering. Foto: Ritzau/Scanpix / Ryan Byrne/INPHO

Nicklas Bendtner i aktion mod Cork. Foto: AP

Efter sidste weekends sejr mod Ranheim blev Bendtner spurgt, om han er i klubben efter 1. september.

- Som jeg har sagt tidligere: Jeg er glad for at være her og nyder at spille i Rosenborg. Det har ikke ændret sig, sagde Nicklas Bendtner, der svarede ’ja’ på spørgsmålet, om det kan tænkes, han er i truppen også efter transfervinduets lukning, men han turde dog ikke ligefrem garantere det:

- Man kan aldrig garantere noget i fodbold. Indtil videre er jeg RBK-spiller og er glad for det. Jeg har ingen planer om at skuffe holdet, sagde Nicklas Bendtner til Adresseavisen.

Foreløbig ventes Bendtner også at være med i næste uges returkamp mod Cork City, hvor det bliver spændende at se, om han endnu en gang starter på den venstrekant, som han er flyttet ned på, fordi der skal være plads til Alexander Søderlund som spidsangriber.



